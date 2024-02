​Përfitimet e bananes: Burimi i kaliumit, i mirë për shëndetin e zorrëve

Bananet janë një burim i mirë i kaliumit, por ato janë shumë më tepër se kaq, dhe dietologët po zbulojnë të gjitha përfitimet që mund të merrni nga kjo frutë tropikale e preferuar.

Pse bananet janë frutat më të mira

Hulumtimet tregojnë se bananet kanë një numër të jashtëzakonshëm përfitimesh ushqyese. Ato përmbajnë antioksidues që forcojnë imunitetin dhe ulin rrezikun e sëmundjeve kronike, janë të mira për gjumin, sepse kanë triptofanon dhe melatonin. Ato janë të pasura me fibra që ngadalësojnë tretjen dhe ju mbajnë të ngopur më gjatë.

Pse bananet janë të mira për shëndetin e zorrëve?

Në vitin 2021, studiuesit nga Australia rishikuan më shumë se 50 studime të mëparshme për të kuptuar më mirë se si sistemi gastrointestinal ndikon në shëndetin tonë të përgjithshëm. Ata zbuluan rëndësinë e një mikrobiome të ekuilibruar të promovuar nga probiotikët.

Por nuk mund të konsumoni vetëm probiotikë çdo ditë. Këto baktere të shëndetshme gjithashtu kanë nevojë për ushqim – dhe këtu hyjnë ushqime si bananet.

“Bananet janë shumë të larta në një lloj fibër të quajtur fibra e tretshme, e cila është një lloj prebiotiku”, thotë Sally Twellman, dietologe e regjistruar.

Prebiotikët janë ushqime që këto baktere të mira të zorrëve përdorin për të kryer një sërë aktivitetesh të shëndetshme, duke luajtur një rol të rëndësishëm në funksione të tilla si tretja dhe rregullimi i sistemit imunitar.

“Trakti ynë gastrointestinal është në fakt themeli për të gjitha sistemet tona shëndetësore,” shpjegon Twelman, duke vënë në dukje se nëse bakteret e mira të mikrobiomës së zorrëve nuk ushqehen me prebiotikë, ato do të vdesin dhe do të krijojnë një çekuilibër të baktereve të zorrëve që çon në gjendje kronike të tilla si sëmundjet inflamatore të zorrëve, obeziteti, diabeti dhe kanceri.

Bananet si ushqim për trurin

Ushqyerja e mikrobiomës së zorrëve gjithashtu kontribuon në një shëndet më të mirë mendor.

Emily Clermont, një dietologe, thotë se ka një numër në rritje kërkimesh që zbulojnë një komunikim të ngushtë dhe të dyanshëm midis trurit dhe zorrëve.

“Studiuesit sugjerojnë se ndryshimet në mikrobiomën e zorrëve mund të modifikojnë komunikimin me trurin,” thotë ajo.

A janë bananet diuretike?

Bananet lehtësojnë inflamacionin, fibra prebiotike e tretshme e frutave mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut – një shkaktar i zakonshëm i fryrjes së pakëndshme.

Niveli i lartë i kaliumit në banane ndihmon gjithashtu veshkat tuaja të largojnë ujin dhe kripën e tepërt nga trupi juaj, duke promovuar një efekt diuretik që redukton mbajtjen e ujit dhe fryrjen.

“Kaliumi gjithashtu ndihmon veshkat të mbajnë presion të mirë të gjakut”, thotë Twellman.

Kjo është për shkak se shumë ujë dhe kripë stresojnë muret e arterieve tona.

Si të keni shëndet të mirë të zorrëve

Si fibër prebiotike, bananet ushqejnë bakteret e mira në zorrët tuaja dhe nxisin tretje të shëndetshme për t’ju ndihmuar të dukeni dhe të ndiheni më mirë.

Megjithatë, ka më shumë për të mbajtur një mikrobiom të shëndetshëm sesa konsumimi i smuthi me banane me çokollatë ose bukë bananeje të miratuar nga dietologët.

Bakteret tona të zorrëve gjithashtu kanë nevojë për një dietë të ekuilibruar, kështu që ekspertët thonë se duhet të siguroheni që po hani një sërë ushqimesh të pasura me fibra.

Përveç bananeve, prebiotikët gjenden natyrshëm në shumë perime, fruta dhe drithëra të plota – këto përfshijnë qepët, hudhrat, mollët, shpargujt, luleradhiqet dhe angjinaret.