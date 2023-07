Përfitimet shëndetësore nga ecja

Veçanërisht për ata që e konsiderojnë veten të papërshtatshëm ose ‘jo sportiv’, ecja është mënyra ideale për të bërë hapat e parë drejt një jete më të shëndetshme. Por sportdashësit me shpirt konkurrues mund të rrisin edhe nivelin e tyre të fitnesit dhe qëndrueshmërisë nëpërmjet ecjes së rregullt aktive

Ekspertët po thonë se akti i thjeshtë i ecjes mobilizon rreth 100 nyje dhe 700 muskuj dhe është një nga mënyrat më të buta për të ushtruar të gjithë trupin tuaj. Veçanërisht për ata që e konsiderojnë veten të papërshtatshëm ose ‘jo sportiv’, ecja është mënyra ideale për të bërë hapat e parë drejt një jete më të shëndetshme. Por sportdashësit me shpirt konkurrues mund të rrisin edhe nivelin e tyre të fitnesit dhe qëndrueshmërisë nëpërmjet ecjes së rregullt aktive.

ECJA NDIHMON ZEMRËN. Ecja është e mirë për sistemin kardiovaskular. Një shëtitje e shpejtë i jep zemrës dhe mushkërive stërvitjen që u duhet për t’i bërë ato më të forta dhe më të efektshme me kalimin e kohës. Mbajtja e një ritmi të qëndrueshëm ruan rrahjet e zemrës në një nivel të shëndetshëm dhe ndihmon në parandalimin e tensionit të lartë të gjakut.

DJEGË KALORITË. Ecja ndihmon në djegien e kalorive në mënyrë të butë. Edhe pse trupi tashmë fillon të metabolizohet pas minutës së parë të lëvizjes, vetëm pas gjysmë ore të mirë të ecjes procesi i ‘djegies së dhjamit’ hyn në lëvizje të plotë. Kjo do të thotë se një shëtitje e shpejtë prej 30 minutash mund të djegë deri në 150 kalori të tjera në ditë.

BËHUNI TË FORTË DHE FLEKSIBIL. Bashkëveprimi midis bërthamës, krahëve dhe këmbëve ndërsa ju lëvizni përmes ecjes suaj do të ndihmojë në forcimin e muskujve tuaj dhe ju do të ndërtoni fleksibilitet me shtrirjet tuaja të ngrohjes para ecjes dhe ndërsa bëni pushim për t’u çlodhur dhe për t’u shtrirë.

RRIT IMUNITETIN. Gjithashtu do të stimuloni numrin e qelizave të bardha të gjakut që qarkullojnë në sistemin tuaj të gjakut, kështu do të jeni më të fortë nëse përballeni me ndonjë infeksion.

NDIHMON GJUMIN. Një ditë e mirë fillon me një pushim të mirë natën. Duke bërë një shëtitje të përditshme jashtë që ju ekspozon në dritën e ditës në mëngjes do të ndihmojë për të vendosur trupin tuaj në një ritëm më të rregullt të gjumit. Do të flesh më mirë dhe më gjatë me kalimin e kohës. /koha.mk