Përfundimet e Konferencës së Sigurisë në Mynih

Europa në udhëkryq: nga duhet t’ja mbajë si fuqi e braktisur nga SHBA?
Konferenca e 62-të e Sigurisë në Mynih përfundoi këtë të dielë, me mesazhe rreth nevojës për të forcuar përgjegjësinë evropiane për sigurinë, vizionet e ndryshme të Perëndimit dhe thirrjet për një plan konkret veprimi për Bashkimin Evropian.
Kryetari i Konferencës, Wolfgang Ischinger, u bëri thirrje udhëheqësve evropianë të kalojnë nga retorika në veprime konkrete në fushën e mbrojtjes, duke bërë thirrje për plane më të qarta për të forcuar arkitekturën e sigurisë së kontinentit mes pasigurisë globale në rritje.
Në fjalën e tij përmbyllëse në takimin tre-ditor, Ischinger tha se “evropianët po rrisin mbrojtjen e tyre” dhe se vendet janë të gatshme të marrin përsipër një pjesë më të madhe të barrës së sigurisë.
“Ajo që na duhet tani është një plan dhe veprim,” tha ai, duke u bërë thirrje anëtarëve të BE-së të rrisin prodhimin e mbrojtjes dhe të sqarojnë se si do të forcojnë mekanizmat e sigurisë kolektive.
Ai tha se gjatë bisedimeve ata panë se kishte përçarje të thella mbi gjendjen e rendit ndërkombëtar, duke treguar dyshime nëse vendet perëndimore ende ndajnë të njëjtat vlera dhe luajnë sipas të njëjtave rregulla.
“Në fillim të konferencës, iu referova Raportit tonë të Sigurisë së Mynihut, i cili thotë se sistemi ynë ndërkombëtar është i prishur,” tha ai, duke vënë në dukje se disa udhëheqës argumentuan se sistemi mund të jetë tashmë i pandreqshëm, ndërsa të tjerë bënë thirrje për “rindërtim dhe restaurim”.
“Kjo tregon një spektër pikëpamjesh se ku ndodhemi në drejtim të riparimit, rindërtimit ose pranimit të faktit se ndoshta do të na duhet të rindërtojmë diçka praktikisht nga e para”, tha Ischinger.
Duke folur për Ukrainën, ai bëri thirrje për sigurimin e më shumë armëve, veçanërisht sistemeve të mbrojtjes ajrore, dhe për koordinimin e sanksioneve më të ashpra ndaj Rusisë.
“Pyetja se si përfundon kjo luftë është vërtet një pyetje ekzistenciale për Evropën. Ajo do të përcaktojë të ardhmen e këtij kontinenti në shumë mënyra”, tha ai.
“Shpresoj fuqimisht që ne, si aleatë dhe partnerë, të jemi të bashkuar dhe të vendosur të veprojmë së bashku për të siguruar që Ukraina mund dhe do të fitojë”, tha ai. /tesheshi