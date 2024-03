Përfundon studimi tre vjeçar! Shkencëtarët gjejnë përbërësin që ju shpëton nga mpiksjet dhe goditjet e trurit në këtë perime jeshile

Brokoli , siç tregohet nga gjetjet paraklinike të publikuara në ACS Central Science, përmban një përbërje natyrale që parandalon formimin e mpiksjeve potencialisht kërcënuese për goditjen ishemike dhe rrit gjithashtu efektivitetin e barnave antitrombotike.

Ky është një zbulim revolucionar që hap rrugën për zhvillimin e barnave të reja, që shpëtojnë jetë, sipas studiuesit kryesor Dr. Xuyu (Johnny) Liu, i cili shpjegoi për procesin e fibrinolizës: ” Kur një pacient pëson një goditje ishemike, ata janë duke pasur parasysh aktivizuesin e plazminogenit të indeve (tPA), një lloj ilaçi që thyen mpiksjen për të ngadalësuar përparimin e dëmtimit të trurit. Fatkeqësisht, është i suksesshëm vetëm 20% të rasteve .’

60% më shumë sukses

“Ne zbuluam në një provë paraklinike se shkalla e suksesit të administrimit të tPA rritet në 60% kur ilaçi administrohet me përbërjen që rrjedh nga brokoli. Në mënyrë emocionuese, ky përbërës natyral nuk ishte i lidhur me simptomat e gjakderdhjes, një efekt anësor i zakonshëm i marrjes së antikoagulantëve që kontrollohen për trajtimin e goditjes në tru. Kjo do të thotë se ne mund të shohim mjekë ndihmës që trajtojnë rastet e goditjes ishemike duke administruar një ilaç të kombinuar me bazë brokoli dhe tPA gjatë rrugës për në spital”, tha Dr Liu.

Provat fillestare kanë treguar gjithashtu se administrimi i përbërjes mund të vonojë shfaqjen e simptomave të goditjes. “Mund të përdoret gjithashtu në mënyrë profilaktike për pacientët me rrezik të lartë të goditjes në tru”, komentoi Dr. Liu.

Zbulimi i përbërësit të dobishëm në perime ishte puna e doktorantit 25-vjeçar Ivy Guan, i cili punon në ekipin hulumtues të udhëhequr nga Dr Liu. “Fillimisht, më tërhoqi subjekti i kërkimit, sepse kam një interes të fortë për përdorimin e produkteve natyrore si ilaçe. Shumë nga kërkimet që bëj janë shumë të kufizuara në laborator, por është diçka që mund të dalë në botë dhe të ndikojë tek njerëzit në jetën e tyre të përditshme dhe t’i inkurajojë ata të bëjnë jetë më të shëndetshme” , tha ai.

Ekipi hulumtues tani po e kthen vëmendjen e tij në provat klinike, me mundësinë që një parandalim i ri i goditjes dhe trajtimi antikoagulues të mund të jetë i disponueshëm brenda pesë viteve.

Dr. Liu beson se ilaçi mund të ketë përdorim më të gjerë në sëmundjet që lidhen me mpiksjen e gjakut ose formimin e mpiksjes.

“Ne jemi shumë të emocionuar që kemi izoluar një përbërje natyrale që mund të ketë efekte të mëdha të dobishme. Studimet tona do të vazhdojnë të eksplorojnë se si përbërësit e perimeve shumë të pastruara mund të përfitojnë në menaxhimin e sëmundjeve. Ne duam të kuptojmë se si natyra na jep dhurata për të përmirësuar shëndetin tonë. Ne kemi zbuluar tashmë një përbërës tjetër nga një perime tjetër që duket premtuese për sëmundjet trombotike ”, tha Dr. Liu.