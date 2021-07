Përse po e teprojmë me vitaminat, rreziqet në organizëm nga mbipërdorimi

Nevojat për vitamina dhe minerale varen pikërisht nga fazat e ndryshme të jetës.

Përballja me sëmundje të ndryshme që organizmi mund të zhvillojë është sigurisht shumë e vështirë dhe e mundimshme. Ajo çfarë është e rëndësishme është kujdesi që secili duhet t’i kushtojë mirëqenies dhe shëndetit të tij.

Sipas ekspertëve, përtej kurimit të saktë, parandalimi i sëmundjeve me anë të jetës së shëndetshme është elementi kyç për një jetë të gjatë. Megjithëse mund të duket sikur ndikimi i tyre në organizëm nuk është i menjëhershëm, vitaminat janë thelbësore për shëndetin.

Por sipas të dhënave, plakja e popullsisë dhe rritja e interesit për parandalimin e rreziqeve ndaj shëndetit, kanë nxitur shitjet e vitaminave edhe në Shqipëri.

Si tendencë në të gjithë botën, njerëzit gjithnjë e më shumë po kuptojnë vlerën e të qenit i shëndetshëm, ndaj dhe vitaminat janë kthyer në pikën më thelbësore.

Rritja e imunitetit është një nga qëllimet kryesore të njerëzve që marrin multivitamina dhe suplemente, thekson mjekja Denisa Nika, nëndrejtoreshë e QSUT për Monitor.

Në nivel global, tregu vlerësohet në 82 miliardë dollarë, me afërsisht 28% të saj në SHBA.

Çfarë ndodh kur e teproni me vitaminat?

Nëse merrni më shumë vitaminë C apo zink nga se ju kërkon, trupi juaj do të reagojë duke shkaktuar dhimbje stomaku, diarre dhe të përziera.

Teprimi me selenium, shkakton rënien e flokëve, lodhje dhe dëmtim të nervave.

Gjithashtu, nivele toksike të vitaminës A dhe D shkakton probleme me gjumin, përqendrimin, por edhe me mpirje të gjymtyrëve.

Nëse e teproni me mineralet si hekuri, kalciumi apo kaliumi, do të rrisni rrezikun e problemeve me veshkat.

Përse vitaminat dhe mineralet po konsumohen kaq shumë?

Një nga arsyet kryesore është pikërisht ndërgjegjësimi i popullsisë. Ndërgjegjësimi, sigurisht që është diçka pozitive, pasi informon në mënyrën e duhur popullsinë për rëndësinë e vitaminave.

Por me sa duket, ndërgjegjësimi ka shkaktuar një mbipërdorim të vitaminave.

Një tjetër faktor është plakja e popullsisë

Duke qenë se trupi i njeriut me kalimin e moshës ka nevojë për më shumë vlera ushqimore se zakonisht, ndaj dhe vitaminat janë të parat që blihen.