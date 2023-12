Përurohet rruga transit e Shtimes që lidh Lipjanin, Ferizajn dhe Prishtinën

Komuna e Shtimes ka përuruar ndërtimin e rrugës transit, e cila lidh Lipjanin, Ferizajn dhe Prishtinën, si dhe do të shërbejë edhe për transporte të rënda. Projekti për ndërtimin e kësaj rruge është financuar nga ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëpunim me komunën e Shtimes që ka kushtuar mbi 1.3 milion euro.

Përfundimi i këtij projekti pritet të lehtësojë qarkullimin për qytetarët e Shtimes.

Me këtë rast, Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu tha se ky projekt do të shkarkojë trafikun e Shtimes. Ai tha se në vitin 2023 në Kosovë ka pasur punime gjithandej, dhe në dy vitet e ardhshme do të nis edhe lidhja e dy autostradave më të rëndësishme në vend.

“Ky projekt është i rëndësishëm për shkak se e shkarkon mjaftë trafikun në qytetin e Shtimes dhe krijon lidhje të mira për trafikun dhe transportin e rëndë. Projekti është 4.6 kilometra, ka pasur kosto prej 1.3 milion euro dhe është përfunduar në afat kohor ashtu siç është edhe paraparë… Gjithandej në Kosovë këtë vit ka qenë, ka pasur punishte gjithandej dhe viti 2024, 2025 të presim që te jenë dy vite të rëndësishme, fillimit të projekteve të mëtejme…..Është një lajm i rëndësishëm jo vetëm për Shtimen por për Kosovën në përgjithësi është lidhja e dy autostradave, pra autostradës Ibrahim Rugova dhe asaj Arbër Xhaferi”, tha Aliu.

Ndërkaq, kryetari i komunës së Shtimes, Qemajl Aliu tha se kjo rrugë ndërlidhët edhe me komunat fqinje Lipjanin, Ferizaj dhe Prishtinën.

Aliu theksoi se projekt i rëndësishëm është edhe rikthimi i autostradës Duhël, Shtime, Banullë. Sipas tij, ky projekt do t’i shtojë Shtimes pozitën gjeostrategjike.

“Sot është një ditë e lumtur, e gëzueshme për të gjithë qytetarët e komunës se Shtimes, sepse po përurohet një nga rrugët kryesore vitale të qytetit. Por jo vetëm qytetit të Shtimes, ky është transiti i Shtimes që qarkullojnë makineritë e rënda dhe kjo e lehtëson qarkullimin trafikut nëpër qytet dhe liron rrugët që janë për makineritë e lehtë. Ne e kemi gjetur në një gjendje të rëndë dhe unë jam shumë i lumtur që vitin e parë kemi bërë kërkesë dhe kjo kërkesë është miratuar, dhe sot po e përurojmë pas 6 muajsh. Kjo rrugë do t’u shërbejë qytetarëve të Shtimes por edhe të gjitha bizneseve dhe qytetarëve të komunës së Suharekës, këtë rast Lipjanit, Ferizajt dhe Prishtinës që lidh kjo rrugë”, tha ministri Aliu