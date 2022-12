Përveç gripit, ja se cilat janë sëmundjet e tjera që sjell i ftohti

Moti i ftohtë nuk sjell vetëm gripin, pasi ai ka fuqi të dobësoj trupin, gjë që pengon sistemin tuaj të imunitetit të luftojë kundër sëmundjeve dhe të funksionojë normalisht.

Ndryshimet e papritura të temperaturës shkaktojnë stres për trupin dhe ai duhet të “punojë” më shumë për të ruajtur temperaturën e tij konstante. Hulumtimet kanë treguar që kjo rrit shfaqjen e mpiksjes së gjakut gjatë dimrit.

Autorët e studimit, nga një spital në Nice, Francë, sugjerojnë se infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes gjatë dimrit mund t’i bëjnë njerëzit më të ndjeshëm ndaj mpiksjes së gjakut, si dhe ngushtimit të enëve të gjakut. Shenjat e mpiksjes së gjakut janë dhimbje ose ndjeshmëri, lëkurë që është e ngrohtë në prekje, skuqje ose njollë e lëkurës. Ndërkaq, virusi i gripit bartet nëpërmjet piklave të nxjerra nëpërmjet teshtitjes dhe kollitjes. Pasi virusi infekton një person, duhen 1-2 ditë që të shfaqen simptoma të tilla si ethe, dhimbje koke, kollë e thatë, temperaturë, dhimbje muskujsh dhe kyçesh, humbje oreksi dhe dobësi të përgjithshme të trupit.

Gripi përkeqësohet në muajt e dimrit dhe moti i ftohtë mund të përkeqësojë simptomat e tij të zakonshme, të cilat janë shumë të ngjashme me ato të një ftohjeje shumë të keqe. Moti i ftohtë është posaçërisht i rrezikshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga astma. Para së gjithash, për shkak të temperaturës së ulët, ftohjes dhe gripit, lagështisë dhe mykut, mund të shkaktojë sulme astme.

Kjo zakonisht pasohet me inflamacion të rrugëve të frymëmarrjes, kollë dhe vështirësi në frymëmarrje. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që astmatikët të kenë gjithmonë një inhalator, një pompë dhe një shall, të cilat do të ngrohin ajrin e ftohtë para se ta merrni frymë. Gjithashtu, duhet të shmangin dhomat e çrregullta, të ftohta dhe të lagështa.

Njerëzit të cilët janë të ekspozuar ndaj motit të ftohtë kanë probabilitet më të lartë të përjetojnë sulm në zemër, tregoi një studim i fundit. Studiuesit suedezë nga Universiteti Lund në Suedi zbuluan se numri mesatar i sulmeve në zemër në ditë ishte dukshëm më i lartë kur moti ishte i ftohtë në krahasim me motin e ngrohtë. Rreziku i sulmit në zemër mendohet të jetë më i lartë në mot të ftohtë, sepse trupi reagon ndaj të ftohtit duke ngushtuar enët sipërfaqësore të gjakut. Kjo zvogëlon nxehtësinë e lëkurës dhe rrit rrjedhjen e gjakut nëpër arterie. Trupi gjithashtu fillon të dridhet dhe rrahjet e zemrës rriten për t’ju ngrohur.