Pete sfoliatë me molle dhe arra

Perberesit: 4 molle mesatare te kuqe, 2 luge gjalpë, 2-3 luge sheqer, 1 grusht arra, kanelle sipas deshires, sheqer pluhur sipas deshires per sperkatje dhe 1 pete sfoliat.

Përgatitja: Pasi keni prere dhe lare mollet vendosini ne nje tas, shtoni arrat dhe kanellen dhe perzijini mire. Me pas merrni nje tigan ku me pare keni hedhur gjalpin, shtoni perzierjen me molle dhe perzijini per 2-3 minuta sa te zbuten pak. Te gjithe perberesit hidhini ne tave ku me pare keni shtruar peten sfoliat. Anesoret e petes vendosini siper molleve. Vendoseni ne furre te parangrohur me 180 grade per 30-35 minuta. Lereni te ftohet pak dhe sperkateni me sheqer pluhur. Ju befte mire!

Kjo recetë u përgatit nga Kuzhina Zana