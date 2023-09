Peugeot prezantoi e-3008 inovativ

Prodhuesi francez i veturave, Peugeot ka publikuar imazhet e para të modelit të gjeneratës së re 3008. SUV-i me emetim zero do të bëjë debutimin zyrtar të martën më 12 shtator dhe sipas informacioneve të disponueshme, njëra nga dy bateritë do të furnizohet nga BYD e Kinës. Variantet hibride do të mbeten në ofertë.

Peugeot e-3008 i ri, modeli i parë me emetim zero i zhvilluar në arkitekturën STLA Medium, do të debutojë më 12 shtator. Por, për të mos i mbajtur kureshtar fansat e tij, Peugeot ka publikuar foto të jashtme të SUV-it të saj elektrik. Mund të shihet se E-3008 i ri vjen me një gjuhë të përditësuar të dizajnit dhe përmban fenerët e ngushtë, dritat e njohura të trefishta të ditës, një pjesë të përparme të mbuluar, rrota futuriste dhe një çati të lyer me ngjyrë të zezë.

Peugeot ka publikuar edhe më herët foto të brendshme. Pasagjerët do të gjejnë këtu versionin më të fundit të teknologjisë i-Cockpit, dhe pjesë e dizajnit të ri është, natyrisht, një ekran i lakuar me një diagonale prej 21 inç. I-Cockpit i ri integron gjithashtu një panel instrumentesh digjitale, ekran Head-up dhe ekranin qendror të sistemit multimedial. Francezët mbajtën timonin e vogël të dallueshëm, ndërsa tastiera qendrore përmban një ekran më të vogël me shkurtore për funksione të ndryshme të sistemit multimedial dhe kontrolle dytësore.

Pjesa teknike nuk dihet, por disa media franceze kanë marrë në dorë informacionin më të rëndësishëm. Fatkeqësisht, platforma e re SLTA Medium i përmbahet arkitekturës 400 volt, kështu që nuk ka karikues super të shpejtë. Së dyti, do të ketë dy bateri me kapacitet 86 dhe 98 kW. E para thuhet se do të furnizohet nga BYD e Kinës. Është një bateri Blade që përmban qeliza litium-hekur-fosfat (LFP) që mund të rimbushen shpesh dhe gjithashtu zgjasin më shumë se qelizat treshe që gjenden në shumicën e automjeteve elektrike. Ky version duhet të ofrojë rreth 200 kuaj fuqi me një motor të vetëm që drejton rrotat e përparme.

Një bateri më e madhe duhet të ketë qeliza nga Automotive Cells Company (ACC) me densitet të lartë energjie. Versioni E-3008 me atë bateri do të mbështetet gjithashtu në një motor shtesë për boshtin e boshtit të pasmë dhe duhet të zhvillojë rreth 300 kuaj/fuqi. Stellantis duhet të ofrojë gjithashtu një version me një bateri më të madhe dhe një motor, të destinuar për klientët që vlerësojnë më shumë autonominë, dhe Peugeot deklaron një maksimum prej 700 km.

Platforma SLTA është fleksibël dhe do të mundësojë instalimin e motorëve termikë si dhe të varianteve hibride. Versionet fillestare do të kenë një motor standard 1.2-litërsh PureTech me tre cilindra të çiftuar me teknologjinë hibride të butë 48V dhe një transmetim automatik të elektrizuar e-DCS. Versioni hibrid plug-in do të përdorë një turbo 1.6 litërsh PureTech me katër cilindra dhe duhet të ofrojë rreth 200 kuaj/fuqi. Është gjithashtu i pajisur me një kuti marshi e-DCS, vetëm me një motor elektrik më të fortë (90 kW) dhe një bateri 20 kWh.

Dimensionet e 3008-s së re do të mbeten në nivelin e modelit aktual (gjatësia 4.45 m, baza e rrotave 2.68 m), por për detaje të sakta do të duhet të presim premierën zyrtare.