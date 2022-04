Pirja e duhanit ndikon në dëmtimin e syve

Tymi i duhanit përmban mbi shtatëmijë kimikate të rrezikshme, disa prej të cilave mund të jenë jashtëzakonisht të dëmshme për shëndetin e syve.

Këtu janë disa nga çrregullimet e syve që mund të vijnë nga pirja e duhanit:

Sy i thatë: Syri i thatë ndodh kur një sasi e mjaftueshme lotësh nuk mund të prodhohet nga sytë për të lubrifikuar sipërfaqen e syrit.

Simptomat e syrit të thatë zakonisht përfshijnë skuqje, ndjesi zhavorri, siklet të përgjithshëm dhe thumbim. Tymi i duhanit është një kontribuues kryesor në syrin e thatë pasi mund të shpërbëjë shtresën lipidike të shtresës së lotit.

Degjenerimi makular i lidhur me moshën (AMD): AMD fillon me një humbje të shikimit qendror, gjë që e bën të vështirë për një person të shohë detaje të imta dhe të lexojë. Me kalimin e kohës, humbja e shikimit rritet ndjeshëm.

Katarakta: Pirja e duhanit rrit rrezikun e kataraktit në çdo moshë. Katarakti mund të përkufizohet si një mjegullim i thjerrëzës natyrale të syrit. Katarakti zakonisht përkeqësohet kur njerëzit plaken.

Duke u shfaqur kryesisht tek njerëzit e moshuar dhe ata që pinë duhan, katarakti mund të shkaktojë shikim të errët dhe të paqartë, i cili mund të korrigjohet me operacion.

Glaukoma: Glaukoma ndodh të jetë një grup sëmundjesh të syrit të shkaktuara nga presioni i shtuar brenda syrit. Rritja e presionit është zakonisht për shkak të grumbullimit të lëngjeve të tepërta brenda syrit.

Shqetësimi kryesor me rritjen e presionit është se dëmton nervin optik, që është e vetmja lidhje midis trurit dhe syve.

Një studim i vitit 2018 zbuloi se sa më shumë cigare të pinin duhanpirësit e rregullt, aq më të mëdha janë shanset për të zhvilluar glaukomën.