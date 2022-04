Pirja e mjaftueshme e ujit është çelësi për një plakje të shëndetshme

Nëse mbani një mënyrë jetese aktive, hani një shumëllojshmëri ushqimesh dhe merrni shumë ujë, do të keni shëndet optimal. Qelizat kanë nevojë për ujë që të punojnë me efikasitet. Nga lubrifikimi i kyçeve tuaja, deri te pompimi i gjakut në muskuj, keni nevojë për ujë për të kryer pothuajse çdo funksion trupor.

Të dhënat e fundit nga CDC tregojnë se midis 2015 dhe 2018, sasia e ujit të konsumuar nga amerikanët u ul me moshën. Në varësi të aktivitetit tuaj dhe çdo gjendjeje kronike, nevojat tuaja për marrjen e ujit mund të ulen me kalimin e moshës. Por gjithashtu, me kalimin e moshës, ju humbni aftësinë tuaj për të përjetuar etjen.

Për më tepër, dehidrimi është një çështje e zakonshme, por shpesh e anashkaluar për të moshuarit. Natyrisht, trupi i tyre mban më pak ujë sesa trupi i të rinjve. Dhe simptomat e dehidrimit – goja e thatë, lodhja, marramendja dhe ngërçet e muskujve, shpesh mund t’i atribuohen çështjeve të tjera ose efekteve anësore të ilaçeve. Për t’u përpjekur të shmangni këtë pjesë të pashmangshme të plakjes, mund të pini ujë të bollshëm kur jeni i ri. Patel thotë se një gjë që duhet të bëni është të filloni të pini ujë të ngrohtë me limon menjëherë kur zgjoheni. Mos prisni derisa të keni etje për të pirë ujë. Përpiquni të shtoni lëngje gjatë ditës.