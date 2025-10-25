Platini thyen heshtjen: “Tani fillon kundërsulmi im!”

“Ishin dhjetë vjet ferr, por nuk mundën të më shkatërronin”, tha ish-presidenti i UEFA-s Michel Platini, duke vizituar Festivalin e Drejtësisë Penale në Sassuolo.
Platini ishte i ftuar në Teatro Carani në Sassuolo në Festivalin e Drejtësisë Penale dhe u intervistua nga zëvendësredaktori i Il Messaggera, Alvaro Moretti.
Ish-presidenti i organizatës ombrellë të futbollit europian foli për akuzat për korrupsion, vitet e gjyqit dhe lirimin nga akuzat.
Gjithçka filloi në shtator 2015 kur hetuesit trokitën në derën e tij. Ai u akuzua për mashtrim, falsifikim dhe ryshfet të presidentit të atëhershëm të FIFA-s, Sepp Blatter, me dy milionë franga zvicerane.
Në atë moment, fituesi tre herë i Topit të Artë ndjeu jetën e tij duke u shkatërruar. Ajo që pasoi ishte një dekadë dyshimesh, gjyqesh, sanksionesh dhe titujsh mediatikë që e portretizuan atë si një simbol të korrupsionit në futbollin botëror.
“Isha i befasuar. Ndodhi në FIFA gjatë takimit të Komitetit Ekzekutiv, me shumë gazetarë. Ishte e çuditshme. FIFA më kritikoi ashpër, thanë se isha i korruptuar, nuk më donin si president. Gjithçka ishte e qartë që nga fillimi. Ishin dhjetë vjet ferr,” kujton ai.
Pas gati dhjetë vitesh dhe dy lirimeve, i gjithë rasti përfundoi në mars të këtij viti kur Këshilli i Jashtëzakonshëm i Apelit në Muttenz të Zvicrës i shpalli Blatter-in dhe Platini-në të pafajshëm.
Platini gjithmonë ka pohuar se marrëveshja ishte legjitime, e nënshkruar dhe e raportuar te autoritetet tatimore.
“Do të isha personi i parë i korruptuar në histori që do të paguaja një taksë ryshfeti”, bëri shaka ai.
“Nuk jam njeri i thyer. Kam jetuar një jetë të mirë, familja dhe miqtë e mi më ndihmuan. Nuk u bëra president i FIFA-s, por kujt i intereson”, tha ai.
Ai beson se ata donin ta hiqnin qafe që ai të mos bëhej president i FIFA-s.
“Kishte 150 aleanca me mua. Ata thjesht donin të më hiqnin qafe. Më e keqja ishte për familjen time, nipërve dhe mbesave të mia u thanë në shkollë: ‘Gjyshi juaj është i korruptuar’”
“Ishte poshtëruese, por nuk u dorëzova”, pranon ai.
Në vitin 2022, një gjykatë zvicerane e liroi për herë të parë, duke konstatuar se “mashtrimi nuk ishte vërtetuar me siguri të arsyeshme”. Megjithatë, prokuroria apeloi. Më në fund, në mars të vitit 2025, Gjykata Federale konfirmoi pafajësinë e tij dhe muaj më vonë çështja u mbyll përgjithmonë.
“Lirimi nga akuzat është i plotë. Nuk ka më asnjë hije dyshimi”, tha Platini.
Sot, 70-vjeçari Platini duket i qetë, por gjithashtu njofton një “kundërsulm”.
“Jam i zemëruar me ata që më lënduan. Do të luftoj kundër padrejtësisë. Tani fillon kundërsulmi im”, tha ai. /tesheshi