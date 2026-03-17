Pohimi që po lë dikë me gisht në gojë: Kjo s’është lufta jonë!

Evropianët kundërshtojnë kërkesat e Trump-it për të patrulluar në Hormuz
Ndërsa tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit hyjnë në javën e tyre të tretë, udhëheqësit evropianë gjenden në një pozicion të vështirë midis kërkesave luftarake të presidentit Donald Trump dhe ngurrimit të tyre të thellë për t’u përfshirë në një konflikt të ri në Lindjen e Mesme.
Edhe pse disa vende po diskutojnë mënyra për të ndihmuar në rihapjen e Ngushticës strategjike të Hormuzit, shumica e ka hedhur poshtë thirrjen e Trumpit për të dërguar anije luftarake.
Udhëheqësit evropianë reaguan me shqetësim ndaj kritikave të Trump-it, i cili paralajmëroi se mosveprimi i tyre do të ishte “shumë keq për të ardhmen e NATO-s”. Trump ka këmbëgulur se vendet që preken nga bllokimi i naftës dhe gazit duhet të dërgojnë marinat e tyre në zonën e rrezikut, por zyrtarët në Evropë po sinjalizojnë të kundërtën.
“Kjo nuk është lufta jonë; ne nuk e nisëm atë!”– deklaroi Boris Pistorius, Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë. Ai theksoi se Berlini kërkon një zgjidhje diplomatike dhe beson se shtimi i forcave ushtarake në rajon nuk ndihmon në këtë drejtim.
Ngjashëm, edhe Ministria e Jashtme franceze konfirmoi se marina e saj do të qëndrojë në Mesdheun Lindor vetëm për qëllime mbrojtëse. Edhe kryeministri britanik, Keir Starmer, u zotua se vendi i tij nuk do të përfshihet në një luftë më të gjerë.
Megjithëse po punon me aleatët për rihapjen e rrugës ujore, Starmer theksoi se udhëheqja e tij ka të bëjë me mbrojtjen e interesit britanik, pavarësisht presioneve të jashtme. Po ashtu, ai sqaroi se ky konflikt nuk është parashikuar kurrë si një mision i NATO-s, duke iu përgjigjur akuzave të Trumpit se aleatët janë “të prapambetur” në mbrojtje.
Presioni ekonomik mbi Evropën është i madh, me rritjen e çmimeve të energjisë që po rëndon mbi votuesit. Megjithatë, ekziston një ndjesi e fortë déjà vu-je. Shumë udhëheqës kujtojnë pushtimin e Irakut në vitin 2003, si një gabim të kushtueshëm të bazuar në të dhënat e gabuara të shërbimeve sekrete.
Sot, ata përballen me një dilemë: të qëndrojnë duarkryq ndërsa ekonomia e tyre po vuan, ose të hyjnë në një luftë që mund të çojë në humbje ushtarake dhe një angazhim të pafund kundër Iranit. Edhe Italia dhe Polonia kanë ndjekur të njëjtën linjë refuzimi.
Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, deklaroi se asnjë vend evropian nuk është ofruar të dërgojë anije për të detyruar kalimin përmes Hormuzit. Ndërkohë, ministri polak Radoslaw Sikorski e quajti “shqetësues” faktin që Trump i referohet NATO-s si “ata” dhe jo si “ne”, duke konfirmuar se Polonia ka përjashtuar dërgimin e forcave në këtë konflikt. /tesheshi