Policët civilë kontrollojnë shkollat në Ferizaj, gjejnë drogë e armë

Policët civilë në Ferizaj dje kanë shkuar për kontrolle në shkollat e mesme të kësaj komune.

Me anë të një njoftimi për media, është bërë e ditur se njërën nga shkollat është gjetur substancë narkotike e llojit marihuanë.

Ndërkaq, një nxënësi tjetër i është gjetur edhe një boks hekuri, teksa më vonë ai ka pranuar se e ka edhe një revole të fshehur në një shtëpi të pabanuar në një fshat të Ferizajt.

Njoftimi i plotë:

Sektori Rajonal i Hetimeve nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj , mbi bazën e disa informacioneve që ka pranuar rreth dukurive negative të nxënësve dhe personave tjerë nëpër shkolla , dje pas disa kontrollove të zhvilluara nga polic me rroba civile , në oborrin e një shkolle të mesme të lartë në Ferizaj, kanë ndaluar një person të dyshuar me inicialet L.S ( M/K) i moshës 20 vjecar, ku gjatë kontrollimit të tij janë gjetur qese me substancë të dyshuar të narkotikëve dhe ndaj tij është iniciuar një rast penal për procedura të mëtejme hetimore.

Ndërkaq, në oborrin e një shkolle tjetër të mesme të lartë në Ferizaj , është ndaluar një tjetër person nxënës, ku gjatë kontrollit në qantën e tij është gjetur një mjet,boks hekuri, ndërsa pas bisedës me të ai ka pranuar se kishte edhe nje armë zjarri të fshehur në një shtëpi të pa banuar në një fshat të Ferizajt.

Policia i ka marr veprimet e nevojshme dhe ka gjetur dhe konfiskuar armën e zjarrit pa fishek.

Në lidhje me këtë personi i dyshuar është shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj dhe me vendim të Prokurorit për të mitur nga Prokuroria Themelore e Ferizajt, është inicuar rast penal ‘’ Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armës ‘’ për procedura të më tejme hetimore.

Akasioni i policisë do të vazhdojë edhe në ditët në vijim në parandalimin dhe luftimin e dukurive negative rreth dhe nëpër shkolla.

Policia Rajonale e Ferizajt fton qytetarët për bashkëpunim që nëse kanë informacione rreth dukurive negative nëpër shkolla të njoftojnë menjëherë policinë, stacionin më të afërt , apo përmes aplikacionit digjital ‘’Lajmë ro Policinë ’’ dhe në numrat kujdestarë : 192 , 0290/326-250 & 0290/322-406.

Të dhënat e juaja do të ruhen në konfidencialitet të plotë.