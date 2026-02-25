Policia e Kosovës pranon donacion nga KFOR-i

Policia e Kosovës ka njoftuar se, në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtarë, ka pranuar një donacion me pajisje fitnesi nga Regional Command East (RC-E) – KFOR, përkatësisht nga njësia KFOR 35 256TH IBCT në Camp Bondsteel.
Sipas njoftimit zyrtar, ceremonia e dorëzimit të pajisjeve është mbajtur në ambientet e Akademia e Kosovës për Siguri Publike, në prani të përfaqësuesve të Policisë së Kosovës dhe delegacionit të KFOR-it.
Në emër të Policisë së Kosovës, donacionin e pranoi Kolonel Taibe Canolli Brajshori, e cila shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme dhe partneritetin profesional ndërinstitucional.
Sipas Policisë së Kosovës, ky donacion synon përmirësimin e kushteve të trajnimit fizik për zyrtarët policorë dhe personelin në trajnim, duke e konsideruar përgatitjen fizike si element thelbësor për ngritjen e gatishmërisë operacionale, rritjen e performancës profesionale dhe forcimin e kapaciteteve institucionale në funksion të sigurisë publike.
“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në avancimin e bashkëpunimit me partnerët strategjikë ndërkombëtarë, në frymën e transparencës, profesionalizmit dhe përmbushjes së misionit të përbashkët për një ambient të sigurt për të gjithë qytetarët”, theksohet në fund të njoftimit./