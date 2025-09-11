Policia me apel për komunikacion, pas reshjeve të shiut

Mëngjesi i sotëm nisi me reshje të mëdha të shiut në disa zona të Kosovës.

Me këtë rast, Policia e Kosovës ka apeluar te shoferët që të kenë kujdes të shtuar gjatë ngasjes së veturës dhe pjesëmarrësve të tjerë në trafik.

Ky është njoftimi i plotë i policisë:

Policia e Kosovës apelon:

Të vozitni me kujdes në kushte të shiut për sigurinë tuaj dhe të të tjerëve në rrugë.

NGASJE E SIGURT NË SHI!

Ju lutemi mbani parasysh këto këshilla thelbësore:

MBAJ DRITAT E NDEZURA

Dritat rrisin dukshmërinë për ju dhe për të tjerët.

ZVOGËLONI SHPEJTËSINË

Rruga e lagur kërkon frenim më të gjatë – udhëtoni me kujdes.

SHMANGNI SHPËRQENDRIMET

Mos përdorni telefonin – qëndroni të përqendruar te rruga.

KRIJONI DISTANCË PASUESE MES MJETEVE

Mos i qëndroni shumë afër makinës para jush – parandaloni aksidentet.

Mos lejoni që reshjet t’ju ndalin nga kujdesi!

Siguria është në duart tuaja.

Kontakti i Policisë së Kosovës:

Nga telefonia fikse dhe mobile: 192 ose 038 550 999

