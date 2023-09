‘Politika islamofobike’: Shkolla e mesme franceze hyn në grevë për ndalimin e hixhabit

Mësuesit dhe studentët e një shkolle të mesme franceze kanë hyrë në grevë në shenjë proteste kundër vendimit të qeverisë për të ndaluar hixhabin në shkollat ​​publike.

“Ne duam të distancohemi nga politika islamofobike e qeverisë,” lexoi një deklaratë nga grupi protestues në shkollën e mesme Maurice Utrillo në Stains, Seine-Saint-Denis, duke bërë thirrje për një grevë që filloi të mërkurën.

“Nxënësit duhet të mirëpriten në shkollën e mesme Maurice Utrillo dhe ne nuk kemi pse të kontrollojmë veshjet. Ne refuzojmë të stigmatizojmë studentët që veshin hixhab,” thuhet në deklaratë.

Vendimi i shkollës pason një ndalim të qeverisë për dy veshjet për nxënësit e shkollës, duke thënë se veshjet thyejnë rregullat franceze në arsim.

“Për muaj e muaj, ne nuk kishim mësues pasi nuk kishte zëvendësues, por ata gjetën kohë për këtë?” tha një nga nxënësit që iu bashkua grevës para shkollës Utrillo tha për televizionin lokal BFM.

Prindërit iu bashkuan demonstratës, gjatë së cilës stafi i shkollës dënoi çështjet buxhetore duke kritikuar atë që ata e quajtën një “rënie drastike” të burimeve të nevojshme për të mësuar mirë, duke përfshirë shkurtimet në personel dhe në orët e mësimdhënies.

“Ne nuk presim ministritë që na tregojnë se si të vishemi, ne presim ministritë që na japin mjetet për t’u ofruar fëmijëve tanë një qetësi … dhe kjo u jep mësuesve tanë mjetet më të mira,” tha nëna e një studenti për mediat lokale.

Shfaqja e simboleve fetare ka qenë prej kohësh një temë polemikash në Francë, e cila është shtëpia e pakicës më të madhe myslimane në Evropë. Të hënën, dhjetëra vajza u dërguan në shtëpi në ditën e tyre të parë të shkollës sepse refuzuan të hiqnin abajat e tyre. Simbolet fetare në shkollat ​​shtetërore janë ndaluar rreptësisht në vend që nga shekulli i 19-të, me ligje që heqin çdo ndikim tradicional katolik nga arsimi publik. Shkollat ​​publike franceze nuk lejojnë mbajtjen e kryqeve të mëdhenj. Është gjithashtu e ndaluar për studentët të veshin kipa hebreje dhe në vitin 2004 Franca gjithashtu ndaloi shamitë myslimane në shkolla, ndërsa në vitin 2010 miratoi një ndalim të mbulesës së plotë të fytyrës në publik, duke zemëruar shumë në komunitetin e saj musliman prej pesë milionë banorësh. /dosja

The Maurice-Utrillo High School staff in French capital Paris go on strike to protest against the government’s abaya dress ban in schools https://t.co/vg5fK3h68j pic.twitter.com/GsyxrrjOQn

— Anadolu English (@anadoluagency) September 7, 2023