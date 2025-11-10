Porsche patenton motorin me 18 cilindra

Një patentë e re nga Porsche tregon se inxhinierët e saj nuk kanë frikë të shtyjnë kufijtë e teknologjisë automobilistike.
Prodhuesi i automjeteve paraqiti një kërkesë për një motor të ri me djegie në formë W, “të optimizuar për hapësirën”, që e përshkruan atë me 18 cilindra, transmeton Telegrafi.
Sipas kërkesës, motori mund të “ketë një numër të ndryshëm cilindrash”. Kjo do të thotë që Porsche mund të ndërtojë motorë me 9 ose 15 cilindra.
Patenta tregon edhe një motor të vërtetë në formë W, ndryshe nga dizajnet e mëparshme si ai i Bugatti-t.
Chiron kishte një motor që kishte dy ‘banka’ të ngushta V me nga tetë cilindra secila, që ndanin një bosht të vetëm.
Dizajni i Porsche përmban motorë të drejtë të vendosur në kënd për të ndarë një bosht të përbashkët.
Paraqitja i lejon Porsche-s të drejtojë shkarkimin midis dhe poshtë cilindrave, duke vendosur hyrjet sipër cilindrave individualë për ta mbajtur ajrin e marrjes sa më të freskët të jetë e mundur.
Sipas patentës (të përkthyer), përparësia kryesore e këtij dizajni “është se humbjet nga fërkimi i rrjedhës së ajrit minimizohen” dhe se krijon një “ndarje të qartë midis marrjes së ajrit dhe pajisjes së nxjerrjes së gazit të shkarkimit, në mënyrë që ajri i freskët që do të thithet të mos nxehet përmes nxehtësisë së murit”.
Ajri më i freskët “çon në një rritje të performancës së arritshme”. Porsche tha gjithashtu se motori mund të akomodojë një turbokompresor, duke rezultuar në një motor W-18 me tre turbokompresor që është po aq i gjatë sa një motor me gjashtë cilindra në vijë.
Ndërsa patenta është emocionuese për t’u menduar, Porsche mund të mos ketë asnjë plan për të prodhuar ndonjëherë një motor të tillë.
Prodhuesit e automjeteve paraqesin shumë patenta që janë të dizajnuara për të mbrojtur pronën intelektuale, jo për të paraprirë produktet e ardhshme.
Porsche nuk jep asnjë detaj konkret rreth motorit në patentë. Nuk dihet zhvendosja ose prodhimi i tij, por çdo gjë me deri në 18 cilindra dhe tre turbokompresorë duhet të ketë fuqi.
Motorët me djegie të brendshme janë larg të vdekurve, pavarësisht se prodhuesit e automjeteve, përfshirë Porsche, bëjnë baste të mëdha për automjetet elektrike.
SUV-i ultra-luksoz i Porsche-s që do të dalë së shpejti do të lansohet si hibrid në vend të një veture elektrike të pastër, dhe u konfirmua se do të vijnë modele të reja 718 me benzinë, kështu që një motor i ri W-18 është i mundur.