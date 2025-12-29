Presidentët e Turqisë dhe Nigerit diskutojnë çështje dypalëshe dhe rajonale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti i Nigerit, Abdurrahman Tchiani, gjatë një telefonate kanë diskutuar zhvillimet rajonale dhe globale, transmeton Anadolu.
Siç njoftoi Drejtoria e Konunikimit e Turqisë, duke theksuar rëndësinë që ai i jep forcimit të marrëdhënieve Turqi-Niger, Erdogan gjatë telefonatës shprehu mbështetjen e vazhdueshme të Ankarasë për Nigerin në të gjitha fushat.
Presidenti turk theksoi se ata do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa për të forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh, veçanërisht në fushën e energjisë, minierave dhe mbrojtjes.