Presidenti Aliyev: Azerbajxhani dhe Armenia morën vendim të përbashkët për të mbyllur kapitullin e luftës

Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev tha të martën se udhëheqja e vendit të tij dhe ajo e Armenisë kanë marrë vendim të përbashkët për të mbyllur kapitullin e konfliktit të tyre, transmeton Anadolu.
“Ishte vendim i përbashkët nga udhëheqja armene dhe azerbajxhane për të mbyllur atë kapitull (të luftës) dhe për të parë mundësitë për paqe”, tha Aliyev në një seancë paneli në takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës.
Gjatë panelit, në të cilin mori pjesë edhe presidenti armen Vahagn Khachaturyan, Aliyev kritikoi institucionet ndërkombëtare për paaftësinë e tyre për të zgjidhur konfliktin tre-dekadësh midis vendeve të tyre, duke iu përgjigjur një pyetjeje mbi gjendjen aktuale të multilateralizmit.
Duke vënë në dukje se si u miratuan rezoluta të shumta për këtë çështje, përfshirë ato nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), ai tha se asnjëra nuk ishte efektive.
“Të gjitha nuk u materializuan derisa e morëm situatën në duart tona dhe e bëmë. Ne rivendosëm drejtësinë, ligjin ndërkombëtar, sovranitetin tonë, integritetin territorial dhe më pas arritëm paqen”, tha Aliyev duke argumentuar se ata nuk duhet të mbështeten në institucionet ndërkombëtare.
Lidhur me vendin e Euroazisë në peizazhin global, Aliyev tha se Azerbajxhani filloi bashkëpunimin ekonomik dhe eksportet me Armeninë pas vendosjes së paqes. “Azerbajxhani hoqi të gjitha kufizimet në transportin e mallrave në Armeni nga Kazakistani, nga Rusia, dhe tani kemi marrë një kërkesë nga pala armene për të siguruar tranzit nga Armenia në Rusi”, shtoi ai.
“Pra, ne ‘de facto’, hapëm në mënyrë të njëanshme korridoret. Po, transporti kalon nëpër Gjeorgjinë (fqinje), por një ditë do të kalojë nëpër Armeni. Një ditë Armenia do të kalojë direkt nëpër Azerbajxhan, dhe ajo ditë nuk është shumë larg”, tha Aliyev.
Ai theksoi se rrugët e normalizimit Azerbajxhan-Armeni dhe Turqi-Armeni shkojnë paralel me njëra-tjetrën dhe “padyshim do të përfundojnë paralelisht me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Turqisë dhe Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe Armenisë në të njëjtën kohë”.
Përmes këtyre proceseve, ato po ndryshojnë një zonë të gjerë gjeografike e cila është shumë e rëndësishme për lidhshmërinë, sigurinë energjetike dhe stabilitetin, tha ai. “Kjo vendos një shembull se si luftërat dhe konfliktet afatgjata mund të transformohen në partneritet dhe bashkëpunim”, potencoi Aliyev.
Azerbajxhani dhe Armenia nënshkruan deklaratë të përbashkët në gusht të vitit të kaluar në një samit trepalësh në Shtëpinë e Bardhë, së bashku me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund konfliktit prej dekadash, me angazhime për të ndërprerë armiqësitë, për të rihapur rrugët e transportit dhe për të normalizuar marrëdhëniet.