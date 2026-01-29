Presidenti Erdogan: Bota turke do të lërë gjurmën e saj në këtë shekull

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se është i bindur se bota turke do të lërë gjurmë në këtë shekull, raporton Anadolu.
“Për sa kohë që qëndrojmë zemër më zemër, me lejen e Zotit, jemi të bindur se do ta lëmë gjurmën e botës turke në këtë shekull”, tha Erdogan, duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyev, në Ankara.
Erdogan tha se gjatë dekadës së fundit, Turqia e ka trefishuar tregtinë dypalëshe me Uzbekistanin.
“Besoj se së shpejti do të arrijmë objektivin tonë të ri prej 5 miliardë dollarësh”, shtoi ai.