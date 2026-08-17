Presidenti indonezian lutet për viktimat e tërmetit në Ditën e Pavarësisë

Presidenti indonezian, Prabowo Subianto, u lut të hënën për viktimat e një tërmeti të fuqishëm që vrau të paktën 53 njerëz ndërsa vendi shënoi përvjetorin e 81-të të Pavarësisë, transmeton Anadolu.
Prabowo ofroi lutjen pak para se të bënte një moment heshtjeje gjatë ceremonisë së Ditës së Pavarësisë në Pallatin Merdeka në Xhakartë, raportoi Kompas TV.
“Le të mbajmë një moment heshtjeje për të kujtuar shpirtrat dhe shërbimet e heronjve të pavarësisë së kombit tonë, të cilët sakrifikuan jetën dhe trupat e tyre për pavarësinë dhe nderin e kombit indonezian”, tha Prabowo.
Ai gjithashtu u lut për njerëzit e prekur nga fatkeqësitë natyrore në Sumatra, Nusa Tenggara Lindore dhe pjesë të tjera të Indonezisë.
Një tërmet me magnitudë 7,7 goditi Nusa Tenggara Lindore gjatë fundjavës, duke lënë dhjetëra të vdekur dhe duke shkaktuar dëme të mëdha.
Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Fatkeqësive të Indonezisë (BNPB) tha të dielën se 53 njerëz humbën jetën, 135 të tjerë u plagosën dhe 154 shtëpi u dëmtuan, sipas faqes së lajmeve të Okezone.