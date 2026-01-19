Presidenti sirian Al-Sharaa shtyn vizitën në Gjermani

Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa ka shtyrë vizitën e tij të planifikuar në Gjermani, fillimisht të planifikuar për 19-20 janar, tha sot një zëdhënës i qeverisë gjermane për Anadolu.
“Pala siriane e shtyu vizitën për shkak të zhvillimeve politike të brendshme”, tha zëdhënësi pa dhënë detaje të mëtejshme.
Sharaa pritej të takohej me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe presidentin Frank-Walter Steinmeier gjatë vizitës në Berlin. Ai ishte planifikuar të merrte pjesë në një takim me udhëheqësit e biznesit gjerman.
Qeveria siriane nisi operacion ushtarak javën e kaluar, duke rimarrë zonat në Sirinë lindore dhe verilindore pas shkeljeve të përsëritura nga Forcat Demokratike Siriane (SDF) të marrëveshjeve të mëparshme.
Sharaa njoftoi të dielën një marrëveshje gjithëpërfshirëse armëpushimi dhe integrimi me SDF-në, me të gjitha formacionet ushtarake të SDF-së që të tërhiqen në lindje të lumit Eufrat.