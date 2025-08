Prezantohet Aston Martin Vantage S i ri

Prodhuesi britanik ka zbuluar Vantage S të ri, modelin kryesor të performancës në gamën e Aston Martin.

Vantage S i ri sjell fuqi të shtuar, dinamikë të përmirësuar dhe tipare dalluese të dizajnit.

Aston Martin ka njoftuar mbërritjen e Vantage S të ri, i cili sjell performancën më të mirë në gamën aktuale të makinave sportive të markës.

Makina vazhdon traditën e dhënies së prapashtesës ‘S’ versioneve speciale me performancë të lartë të linjës së produkteve të markës britanike, një praktikë që filloi me Vanquish S në vitin 2004.

Në zemër të Vantage S të ri është një version i përmirësuar i motorit 4 litra V8 Twin-Turbo, i cili tani zhvillon 680 kuaj-fuqi.

Këto specifikime mundësojnë përshpejtimin nga 0 në 100 km/orë në vetëm 3.3 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale është 325 km/orë.

Inxhinierët e Aston Martin kanë përmirësuar gjithashtu sistemin e Launch Control, duke rezultuar në një përmirësim të përshpejtimit prej 0.1 sekondash krahasuar me modelin standard. Ndryshime kalibrimi janë bërë gjithashtu në sistemin e fuqisë dhe të drejtimit.

Vantage S sjell ndryshime të gjera në cilësimet e pezullimit, duke përfshirë modifikime harduerike dhe softuerike në amortizatorët adaptivë Bilstein DTX.

Nënkorniza e pasme tani është montuar direkt në karroceri në vend të jastëkëve prej gome, gjë që përmirëson drejtimin direkt.

Zgjidhjet e reja aerodinamike përfshijnë një spojler në të gjithë gjerësinë e pjesës së pasme që rrit forcën poshtë me 44 kilogramë në shpejtësinë maksimale, duke kontribuar në një total prej 111 kg forcë shtesë poshtë.

Elementë të rinj janë shtuar gjithashtu në pjesën e poshtme të karrocerisë.

Vantage S dallohet vizualisht nga modeli standard nga hapjet e reja të ventilimit në mbulesën e motorit me ngjyrë të zezë me shkëlqim ose fibër karboni.

Modeli identifikohet nga emblemat diskrete por mbresëlënëse ‘S’ në krahë, të punuara me dorë nga bronzi me smalt qelqi të kuq.

Pjesa standarde e brendshme kombinon Alcantara-n dhe lëkurën me fibra karboni, ndërsa ulëset janë të zbukuruara me logot e qëndisura ‘S’ me pothuajse 2,500 qepje individuale dhe mbi 16 metra fije.

Aston Martin Vantage S i ri është i disponueshëm për porosi në versionet Coupe dhe Roadster, me dërgesat e para të planifikuara për tremujorin e katërt të vitit 2025.

Modeli do të ketë premierën e tij globale dinamike në festivalin Goodwood të këtij viti.

