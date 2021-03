Prezantohet një nga telefonat më të fuqishëm

Oppo kohët e fundit shpërtheu në vendin e parë në Kinë për numrin e telefonave të shitur, dhe tani ajo ka prezantuar telefonin e saj këtë vit – Oppo Find X3 Pro.

Ashtu siç kemi shkruar së fundmi në njoftim, Oppo Find X3 Pro sjell gjithçka që do të prisnim nga një telefon i fuqishëm Android në vitin 2021.

Ka një ekran 6.7 inç, me rezolucion QHD + dhe një shpejtësi rifreskimi prej 120 Hz.

Mundësohet nga një çip më i fuqishëm Qualcomm – Snapdragon 888 dhe ka 12 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ​​ruajtëse. Bateria e këtij telefoni ka një kapacitet prej 4,500 mAh

Kamera telefoto ka një rezolucion prej 13MP, dhe kamera e katërt është veçanërisht interesante – është një rezolucion prej 3MP me mundësinë e zmadhimit deri në 60 herë, MPA mund të përdoret pothuajse si një mikroskop.

Mbase ne nuk do ta kemi atë në treg, por në tregjet ku do të jetë në dispozicion nga 30 marsi, ky telefon do të kushtojë rreth 1,150 euro.