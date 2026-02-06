Princesha e Kurorës e Norvegjisë kërkon falje për “miqësinë” me Epsteinin

Princesha e Kurorës e Norvegjisë, Mette-Marit, ka kërkuar falje për “miqësinë” e saj të mëparshme me shkelësin seksual të dënuar Jeffrey Epstein, pasi dosjet e çështjes të publikuara së fundmi zbuluan kontakte të shumta mes tyre, transmeton Anadolu.
“Dëshiroj të ofroj një falje të thellë për miqësinë time me Jeffrey Epstein. Është e rëndësishme për mua t’u kërkoj falje të gjithëve juve që ju kam zhgënjyer”, tha ajo në një deklaratë me shkrim të lëshuar nga Shtëpia Mbretërore.
“Disa nga përmbajtjet e mesazheve mes Epsteinit dhe meje nuk përfaqësojnë personin që dua të jem”, shtoi princesha e kurorës.
Shtëpia Mbretërore tha se Mette-Marit “dënon fuqishëm” abuzimet dhe veprimet kriminale të Epsteinit dhe shprehet “thellësisht e penduar” që nuk e kuptoi më herët se çfarë lloj personi ishte ai.
“Ajo gjithashtu dëshiron të flasë për atë që ndodhi dhe të shpjegohet më plotësisht. Ajo nuk është në gjendje ta bëjë këtë në këtë moment”, thuhet më tej.
“Princesha e Kurorës ndodhet në një situatë shumë të vështirë. Ajo shpreson për mirëkuptim se i duhet kohë për t’u mbledhur dhe reflektuar”, shtoi deklarata.
Të martën, transmetuesi publik norvegjez NRK raportoi se email-et e publikuara tregojnë se princesha e kurorës ishte ftuar të paktën dy herë për të vizituar ishullin privat të Epsteinit, megjithëse nuk ka prova që konfirmojnë se ajo ka qëndruar ndonjëherë atje.
Email-et treguan gjithashtu se Mette-Marit kishte vizituar vilën e Epsteinit në Florida dhe se të dy kishin shkëmbyer ftesa për vakte, duke sugjeruar kontakte të përsëritura.
Së fundmi, Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi më shumë se 3 milionë faqe, 2 mijë video dhe 180 mijë imazhe të lidhura me Epsteinin, në kuadër të Aktit për Transparencën e Dosjeve Epstein, të nënshkruar në ligj nga presidenti amerikan, Donald Trump në nëntor.
Materialet përfshijnë fotografi, transkripte të jurisë së madhe dhe dosje hetimore, megjithëse shumë faqe mbeten të redaktuara rëndë.
Epstein u gjet i vdekur nga vetëvrasja në një burg të qytetit të New Yorkut në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuza federale për trafikim seksual që përfshinin vajza të mitura.