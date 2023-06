Princi saudit i kurorës zhvillon bisedime me Macron-in në Paris – VIDEO

Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman dhe presidenti francez Emmanuel Macron bënë thirrje për një “fund të shpejtë të vakumit politik institucional në Liban” të premten.

Ligjvënësit libanezë të mërkurën dështuan për të 12-tën herë në zgjedhjen e një presidenti të ri, pasi ndarjet e hidhura midis Hezbollahut të mbështetur nga Irani dhe kundërshtarëve të tij rrezikojnë ta ndikojnë vendin në një vakum të zgjatur pushteti.

Mungesa e zgjatur e një presidenti “mbetet pengesa kryesore për zgjidhjen e krizës së rëndë socio-ekonomike të vendit”, tha presidenca franceze pas takimit mes presidentit dhe Princit Mohammed në Paris.

Princi i kurorës dhe Macron gjithashtu “përsëritën angazhimin e tyre të përbashkët për sigurinë dhe stabilitetin në Lindjen e Afërt dhe të Mesme dhe shprehën dëshirën e tyre për të vazhduar përpjekjet e tyre të përbashkëta për të sjellë një zbutje të qëndrueshme të tensioneve”, thuhet në një deklaratë.

Të dy synojnë të “zhvillojnë dhe thellojnë partneritetin midis dy vendeve”, thuhej aty.

Franca do të jetë e përgatitur “të mbështesë Arabinë Saudite në forcimin e aftësive të saj mbrojtëse”, tha Macron dhe theksoi “gatishmërinë e kompanive franceze për të vazhduar të mbështesin Arabinë Saudite në zbatimin e Vizionit të saj ambicioz 2030”.

Takimi pasoi njoftimin e fundit për rifillimin e marrëdhënieve diplomatike midis Arabisë Saudite dhe Iranit, një ngjarje që tërhoqi vëmendjen e Francës. Elysee iu përgjigj duke thënë se “në këtë normalizim të marrëdhënieve diplomatike me Iranin ekziston një potencial për zbutjen e tensioneve në rajon që duhet verifikuar”.

Sipas mendimit të francezëve, “çështja nuk është aq shumë normalizimi i marrëdhënieve me Iranin, por demonstrimi i asaj që Irani dhe Arabia Saudite së bashku mund të bëjnë për këtë normalizim për disa çështje ku të dy vendet kanë qenë deri më tani në kundërshtim”.

Prandaj, takimi ofroi një shans për të rishikuar efektet që mund të ketë ky normalizim në çështjet kryesore me interes të përbashkët midis Francës dhe Arabisë Saudite, veçanërisht situatat në Liban, Siri dhe Irak, dhe historinë e vazhdueshme të marrëveshjes bërthamore të Iranit.

#SaudiArabia‘s Crown Prince Mohammed bin Salman has been welcomed at the Elysée Palace by #French President Emmanuel Macron, where they are set to hold discussions. pic.twitter.com/XF4tMFzBWp

— CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) June 16, 2023