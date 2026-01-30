Prokuroria Themelore jep detaje për rastin e dhunimit të të miturës në Istog

Një person është arrestuar të enjten në Istog, nën dyshimin se ka kryer veprën penale të dhunimit ndaj një vajze.
Sipas Policisë së Kosovës, i dyshuari, mashkull kosovar, është ndaluar pas raportimit të rastit dhe me vendim të prokurorit kompetent është dërguar në mbajtje.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin se ka kryer veprën e lartcekur (dhunim) ndaj viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë detaje shtesë për shkak të ndjeshmërisë së rastit.
Tutje poashtu për Tëvë1 për këtë rast zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Fadil Gashi ka jep dhënë detaje ku, një person i rritur ka dhunuar një të mitur.
“Policia i ka marrë të gjitha veprimet, duke arritur që ta identifikojë menjëherë rastin dhe ta arrestojë të dyshuarin, rasti ka ndodhur në një lokacion të Istogut rreth orës 14:10, ndërsa e mitura është intervistuar në prani të qendrës sociale.Personi i dyshuar është dërguar në mbajtje për 48 orë”, tha Gashi.
Tëvë1 ka kontaktuar edhe me zëdhënësin e Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, i cili ka thënë se brenda afatit ligjor do të caktohet masa e paraburgimit.
Rast i rëndë në Istog, një i rritur dyshohet se dhunoi një të mitur
“Është ndaluar një person me urdhër të prokurorit të shtetit nën dyshimin se ka kryer veprën penale dhunimi.Prokurori i shteti brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës se paraburgimit”, shtoi më tej Nikçi.