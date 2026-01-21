Protesta të dhunshme shpërthejnë në Belgjikë nga mbështetësit e grupit terrorist YPG/SDF

Mbështetësit e grupit terrorist YPG/SDF organizuan një protestë të dhunshme të mërkurën, më 21 janar, në Bruksel, Belgjikë, pasi Ushtria Siriane vazhdoi përparimin e saj për të marrë kontrollin e Hasakah dhe Ayn al-Arab, sipas një marrëveshjeje të arritur me administratën e Damaskut, raporton Anadolu.
Pas thirrjeve nga grupi në të gjithë Evropën, protestuesit u përleshën me policinë në disa qytete, duke hedhur gurë, fishekzjarre dhe objekte të tjera, ndërsa dëmtuan pronën publike.
Demonstruesit që mbanin simbole të grupit terrorist hodhën objekte drejt forcave të sigurisë, duke bërë që policia të përdorte topa uji për të shpërndarë turmat.
Protesta të ngjashme të dhunshme u mbajtën në disa vende evropiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Zvicrën dhe Francën.
Të martën në mëngjes, presidenca siriane tha se ishte arritur një “mirëkuptim i ndërsjellë” me SDF-në mbi të ardhmen e provincës lindore Hasakah që nga ora 20:00 e mbrëmjes sipas kohës lokale.
Sipas marrëveshjes, SDF-së iu dhanë “katër ditë për konsultime” për të përgatitur “një plan të detajuar për integrimin praktik të zonave”, tha ajo.
Marrëveshja pasoi një operacion ushtarak të nisur nga Ushtria Siriane, përmes të cilit ajo rimori zona të gjera në Sirinë lindore dhe verilindore pas shkeljeve të përsëritura nga SDF-ja të marrëveshjeve të mëparshme të nënshkruara me Damaskun gati një vit më parë.