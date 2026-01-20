Protestat në Iran: Mbi 4.000 të vdekur dhe mijëra të arrestuar

Agjencia e Lajmeve e Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) me seli në SHBA, tha të hënën se numri i viktimave nga protestat në Iran është rritur në 4.029, transmeton Anadolu.
Sipas të dhënave të mbledhura nga organizata, thuhet se që nga dita e 23-të e protestave mbarëkombëtare në vend janë arrestuar gjithsej 26.015 persona.
Sipas raportit, gjatë protestave të paktën 5.811 persona kanë pësuar lëndime të rënda.
Irani është tronditur nga valët e protestave që nga muaji i kaluar, të cilat filluan më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete të tjera.
Zyrtarët iranianë kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për mbështetjen e atyre që i përshkruajnë si “trazira të armatosura”, të cilët kanë kryer disa sulme në vende publike në të gjithë vendin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump kërcënoi vazhdimisht se do të “godiste fort” nëse protestuesit vriteshin, por më vonë e përgëzoi Teheranin për anulimin e qindra ekzekutimeve të planifikuara, të cilat thuhet se ka bërë.