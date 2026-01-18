Protestë kundër ICE në Minneapolis, dëbohet influenceri i ekstremit të djathtë Jake Lang

Një protestë masive kundër Shërbimit Amerikan të Imigracionit dhe Doganave (ICE) në Minneapolis, në shtetin e Minesotës, ka detyruar të largohet një grup i vogël i udhëhequr nga influencuesi i ekstremit të djathtë Jake Lang, i cili kishte paralajmëruar një marshim në një lagje me shumicë emigrantësh.
Rreth 10 persona iu bashkuan tubimit të Langut para Bashkisë së qytetit, ndërsa qindra kundërprotestues u mblodhën në vendngjarje, duke brohoritur slogane kundër ICE-it dhe duke kërkuar largimin e agjentëve të imigracionit dhe të patrullës kufitare nga Minneapolis. Brenda më pak se një ore, protestuesit e shumtë e detyruan Langun dhe mbështetësit e tij të tërhiqeshin drejt një hoteli aty pranë.
Situata në qytet është e tensionuar prej ditësh, veçanërisht pas vrasjes së një nëne me tre fëmijë, Renee Nicole Good, nga një agjent federal, si dhe plagosjes me armë zjarri të një emigranti venezuelian një javë më vonë.
Lang, një nga më shumë se 1.500 personat e falur nga presidenti Donald Trump për dënimet penale që lidhen me sulmin e 6 janarit ndaj Kapitolit, e kishte quajtur tubimin e tij një protestë “kundër mashtrimit”. Demonstrata e tij u përshkrua si anti-islame, anti-somaleze dhe pro-ICE.
Gjatë përplasjes verbale pati disa shtyrje dhe tensione fizike, por sipas agjencisë Reuters nuk u raportua dhunë serioze. Më vonë, Lang pretendoi në rrjetet sociale se ishte goditur me thikë gjatë një përleshjeje, por se jeleku mbrojtës e kishte shpëtuar. Ky pretendim nuk është konfirmuar nga autoritetet.
Policia e Minneapolisit njoftoi se ishte në dijeni të postimit të Langut, por se nuk ishte paraqitur asnjë raport zyrtar dhe nuk kishte njoftime për të lënduar nga protestat.
Protestat kundër ICE-it po zhvillohen çdo ditë që prej intensifikimit të operacioneve të zbatimit të ligjit të imigracionit në zonën e Minneapolis–Saint Paul, ku janë dislokuar mbi 2.000 agjentë federalë. Demonstruesit kanë denoncuar arrestime agresive, përdorimin e forcës dhe veprimet e oficerëve të maskuar që nxjerrin njerëz nga shtëpitë dhe makinat e tyre.
Administrata Trump është akuzuar për dezinformim lidhur me vdekjen e Renee Nicole Good, e cila është cilësuar pa prova si “terroriste e brendshme”. Presidenti Trump ka justifikuar dërgimin e forcave federale duke përmendur një skandal të supozuar për keqpërdorim fondesh sociale në Minesotë dhe ka sulmuar vazhdimisht komunitetin somalez me gjuhë raciste, duke e quajtur atë “mbeturina”.
Të shtunën, situata u përshkallëzua edhe më tej, me hedhje topash bore dhe tullumbace uji, përpara se të mbërrinin forcat e policisë me automjete të blinduara. Garda shtetërore e Minesotës njoftoi se ishte mobilizuar me urdhër të guvernatorit demokrat Tim Walz për të mbështetur policinë shtetërore dhe për të garantuar rendin dhe të drejtën e tubimit paqësor.
Ndërkohë, një gjykatës federal ka vendosur që oficerët e imigracionit nuk mund të ndalojnë apo të përdorin gaz lotsjellës ndaj protestuesve paqësorë që nuk pengojnë autoritetet. Presidenti Trump ka paralajmëruar se mund të aktivizojë Aktin e Kryengritjes për të dislokuar trupa ushtarake në Minesotë, duke thelluar përplasjen me udhëheqjen demokrate të shtetit.
Kryetari i Bashkisë së Minneapolisit, Jacob Frey, ka deklaruar se nuk do të “intimidohet”, pavarësisht raportimeve se Departamenti i Drejtësisë ka nisur hetime ndaj tij dhe guvernatorit Walz për deklarata publike që, sipas autoriteteve federale, pengojnë zbatimin e ligjit. /mesazhi