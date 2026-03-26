Pse bota duhet të shqetësohet për doktrinën bërthamore të Izraelit

Kufiri nga sionistët për përdorimin e armëve nukleare, në një nivel rrezikshmërisht të ulët
Nga Ahmed Najar*
Për dekada me radhë, bota e ka trajtuar arsenalin bërthamor të Izraelit si një sekret të sikletshëm — diçka që të gjithë e dinë se ekziston, por pak kush është i gatshëm ta diskutojë hapur. Izraeli kurrë nuk e ka pranuar zyrtarisht zotërimin e armëve bërthamore, megjithatë është gjerësisht e mirëkuptuar mes ekspertëve të sigurisë se vendi ka një kapacitet të rëndësishëm bërthamor.
Vlerësimet nga institucionet si Instituti Ndërkombëtar i Kërkimit për Paqe në Stokholm sugjerojnë se Izraeli zotëron afërsisht rreth 80 mbushje bërthamore, së bashku me sistemet e dërgimit që mund të përfshijnë avionë dhe raketa balistike. Politika që qeveris këtë arsenal njihet si “pavarësia bërthamore” (ose opaciteti bërthamor).
Izraeli as nuk e konfirmon dhe as nuk e mohon ekzistencën e armëve të tij. Në praktikë, kjo paqartësi i ka lejuar komunitetit ndërkombëtar të shmangë ballafaqimin me një pyetje të vështirë: në çfarë rrethanash do t’i përdorte Izraeli ato realisht?
Kjo pyetje peshon më shumë sot se në çdo moment tjetër në dekadat e fundit, duke marrë parasysh se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po zhvillojnë një luftë të rrezikshme ndaj Iranit. Të shtunën, Irani goditi qytetin izraelit të Dimonës, i cili strehon një objekt kyç bërthamor, duke dëshmuar se mund të hakmerret për sulmet ndaj impianteve të veta bërthamore.
Mendimi strategjik izraelit është formësuar prej kohësh nga frika e një kërcënimi ekzistencial. Ndryshe nga shumica e shteteve bërthamore, doktrinat e të cilave rrotullohen rreth parandalimit ose konkurrencës me fuqi të tjera bërthamore, narrativa e sigurisë së Izraelit është e rrënjosur në besimin se vendi mund të përballet me shkatërrim nëse një luftë kthehet vendosmërisht kundër tij. Udhëheqësit izraelitë i kanë parë vazhdimisht konfliktet rajonale — nga luftërat e vitit 1967 dhe 1973 deri te konfrontimet e sotme me Iranin dhe grupet e armatosura në Gaza dhe Liban — si beteja për mbijetesë kombëtare. Ky mentalitet ka rëndësi të jashtëzakonshme kur bëhet fjalë për armët bërthamore.
Në shumicën e doktrinave bërthamore, pragu për përdorimin e tyre është vendosur qëllimisht jashtëzakonisht lart. Armët bërthamore ekzistojnë kryesisht për të zmbrapsur fuqitë e tjera bërthamore. Mendimi strategjik i Izraelit paraqet një variabël tjetër: mundësinë që armët bërthamore të merren në konsideratë nëse shteti beson se mbijetesa e tij është në rrezik për shkak të një kërcënimi nga një shtet jobërthamor.
Literatura strategjike ka diskutuar prej kohësh atë që ndonjëherë quhet “Opsioni Samson” — ideja se Izraeli mund t’u drejtohet armëve bërthamore nëse përballet me mposhtjen. Pavarësisht nëse një doktrinë e tillë ekziston formalisht apo jo, logjika pas saj është e qartë. Nëse një shtet beson sinqerisht se ekzistenca e tij kërcënohet, presioni për të përshkallëzuar situatën në mënyrë dramatike bëhet shumë më i madh.
Ky shqetësim bëhet edhe më domethënës kur shihet në dritën e qëndrimit aktual rajonal të Izraelit. Izraeli është i përfshirë në një rrjet konfliktesh dhe konfrontimesh që po zgjerohen në të gjithë Lindjen e Mesme — nga Gaza në Liban, Siri dhe Iran. Mundësia që luftërat të shpalosen në disa fronte nuk është më teorike.
Në një skenar të tillë, udhëheqësit izraelitë mund ta perceptojnë veten jo thjesht duke luftuar një luftë konvencionale, por duke u përballur me një koalicion rajonal. Sa më shumë që një shtet i interpreton luftërat e tij si ekzistenciale, aq më i ulët bëhet pragu psikologjik për përshkallëzim ekstrem. Kjo është pikërisht arsyeja pse doktrinat bërthamore në shumicën e vendeve janë të kufizuara nga korniza strategjike të ngurta dhe mbikëqyrja ndërkombëtare.
Arsenali bërthamor i Izraelit, megjithatë, ekziston pothuajse tërësisht jashtë rregullores ndërkombëtare. Izraeli nuk është nënshkrues i Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore dhe objektet e tij bërthamore nuk i nënshtrohen të njëjtave regjime inspektimi që qeverisin shumicën e shteteve të tjera.
Kjo krijon një situatë të rrallë në sigurinë globale: një shtet i armatosur me armë bërthamore, aftësitë dhe doktrina e të cilit mbeten kryesisht të mbrojtura nga shqyrtimi ndërkombëtar. Ndërsa bota ka kaluar dekada duke u fokusuar në parandalimin e përhapjes bërthamore diku tjetër në Lindjen e Mesme, arsenali i vetëm bërthamor ekzistues i rajonit ka mbetur gjerësisht jashtë debatit.
Ngjarjet e fundit në Gaza ngrenë gjithashtu pyetje të vështira rreth pragjeve të përshkallëzimit. Që nga tetori i vitit 2023, fushata ushtarake e Izraelit në Gaza ka rezultuar në vrasjen e dhjetëra mijëra palestinezëve dhe shkatërrimin pothuajse të plotë të pjesës më të madhe të infrastrukturës së territorit. Lagje të tëra janë rrafshuar. Spitalet, shkollat dhe infrastruktura civile janë goditur vazhdimisht. Shkalla e shkatërrimit ka bërë që shumë organizata për të drejtat e njeriut dhe studjues të ligjit përshkruajnë fushatën si gjenocidale.
Intensiteti i bombardimeve ka qenë i jashtëzakonshëm. Disa analistë ushtarakë vlerësojnë se fuqia shpërthyese e hedhur mbi Gaza vetëm gjatë fazave të hershme të luftës ishte disa herë më e lartë se fuqia shpërthyese e bombës atomike në Hiroshima.
Krahasimi nuk sugjeron ekuivalencë mes armëve bërthamore dhe atyre konvencionale. Shkatërrimi nga një shpërthim bërthamor do të ishte jashtëzakonisht më i madh. Por kjo zbulon diçka të rëndësishme për shkallën e forcës që udhëheqësit izraelitë kanë qenë të gatshëm të përdorin kur besojnë se siguria kombëtare është në rrezik. Nëse një shtet është i gatshëm të lëshojë një shkatërrim të tillë dërrmues përmes mjeteve konvencionale, lind pyetja e sikletshme: cili do të ishte kufiri i tij nëse do të besonte se po e humbiste realisht luftën?
Një faktor tjetër që diskutohet rrallë në debatet strategjike është klima politike brenda vetë Izraelit. Qeveria aktuale izraelite përshkruhet gjerësisht si më e ashpra në historinë e vendit, me ministra që mbrojnë hapur pozicione ekstreme ndaj palestinezëve dhe kundërshtarëve rajonalë.
Në të njëjtën kohë, shoqëria izraelite ka pësuar ndryshime të rëndësishme politike në vitet e fundit, me një mbështetje në rritje për politika më nacionaliste dhe të militarizuara. Kjo e bën pragun e asaj që mund të perceptohet si një “kërcënim ekzistencial” edhe më të ulët.
E gjithë kjo duhet të shqetësojë pjesën tjetër të shteteve bërthamore dhe institucionet ndërkombëtare të ngarkuara me shmangien e një Armagedoni bërthamor. Dhe në kontekstin e luftës aktuale SHBA-Izrael me Iranin, kjo duhet t'i nxisë ata të veprojnë.
*Ahmed Najar është analist politik dhe dramaturg palestinez.