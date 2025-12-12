Pse duhet të filloni menjëherë të konsumoni ujë të ngrohtë me limon

Një gotë ujë e ngrohtë me limon në mëngjes është një ritual i thjeshtë, por me efekte të mrekullueshme në trup dhe mendje.
Kjo përzierje ndihmon në pastrimin e organizmit nga toksinat, stimulon tretjen dhe përgatit sistemin tuaj për ditën që vjen.
Vitamina C që gjendet në limon forcon sistemin imunitar, përmirëson shëndetin e lëkurës dhe lufton radikalet e lira që shkaktojnë plakje të parakohshme. Përveç kësaj, ky zakon rrit ndjesinë e energjisë natyrale pa pasur nevojë për kafeinë.
Pini një gotë çdo mëngjes me stomakun bosh dhe prisni 15 minuta para mëngjesit, një zakon i vogël që mund të bëhet një ndryshim i madh në mirëqenien tuaj.