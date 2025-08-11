Pse duhet të kemi kujdes nga vezët?

Vezët janë një nga ushqimet më të plota dhe të pasura me vlera ushqyese. Ato përmbajnë proteina cilësore, vitamina si B12, D, A, si dhe minerale të rëndësishme si hekuri dhe seleni.
Megjithatë, edhe pse janë të dobishme, konsumimi i vezëve kërkon kujdes të veçantë, sidomos në ruajtje, përgatitje dhe konsum.
Një nga arsyet kryesore përse duhet të jemi të kujdesshëm me vezët është bakteri Salmonela, i cili mund të gjendet si në sipërfaqen e lëvozhgës, ashtu edhe brenda vezës. Ky bakter shkakton infeksione të rënda të sistemit tretës, sidomos tek fëmijët, të moshuarit dhe personat me imunitet të dobët.
Si ta shmangim:
Mos konsumoni vezë të gjalla ose të pagatuara mirë
Lani duart pasi prekni vezë.
Gatuajini vezët mirë, derisa e verdha dhe e bardha të jenë të forta.
Ruajtja në temperaturë të përshtatshme
Vezët duhet të ruhen gjithmonë në temperaturë të ftohtë, idealisht në frigorifer. Ruajtja në temperatura të larta rrit rrezikun e shumimit të baktereve.
Mos i lini vezët në temperaturë ambienti për më shumë se 2 orë.
Kontrolli i datës së skadencës
Vezët që kanë kaluar afatin e përdorimit mund të duken të mira nga jashtë, por mund të përmbajnë baktere ose të kenë filluar të prishen.
Si ta kontrolloni një vezë: Vendoseni në një gotë me ujë:
Nëse fundoset dhe qëndron horizontalisht është e freskët.
Nëse ngrihet vertikalisht ose noton mund të jetë e vjetër dhe nuk rekomandohet të konsumohet.
Alergjitë ndaj vezëve
Disa persona, sidomos fëmijët e vegjël, mund të kenë alergji ndaj proteinave të vezës, e cila shfaqet me skuqje, kruarje, ose në raste të rënda me vështirësi në frymëmarrje. Në këto raste, vezët duhet të shmangen plotësisht.