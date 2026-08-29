Migrena përkeqësohet me rritjen e temperaturave?

Burimi i besuar i të dhënave tregon se sulmet e migrenës prekin 12 deri në 15% të popullsisë së përgjithshme. Efektet mund të jenë dobësuese.
“Migrena nuk është ‘dhimbje koke e keqe’,” thotë Dr. Joshua Feinstein, MD, një mjek i mjekësisë urgjente në Memorial Hermann. Ndërsa dhimbjet e kokës pulsuese janë një simptomë, të tjerat përfshijnë:
-Ndjeshmëria ndaj dritës dhe zërit
-Nervozizmi
-Të shohësh forma të çuditshme ose të dëgjosh gjëra një orë para migrenës (aura)
-Marramendje
Hulumtimet e fundit sugjerojnë se nxehtësia mund të rrisë rrezikun e një sulmi. Për shembull, një studim vëzhgues i bazuar në të dhënat ditore të përditshme të 660 pacientëve me migrenë, mbajtur nga 13-16 qershor, tregoi se nxehtësia mund të rrisë rrezikun e sulmit të migrenës. Megjithatë, gjetjet nuk janë publikuar ende në një revistë shkencore të rishikuar nga kolegët. Një studim vëzhgues i vitit 2023, me më shumë se 40,000 të anketuar, duke përfshirë më shumë se 15,000 njerëz me migrenë, sugjeroi se lloje të ndryshme të motit, përfshirë lagështinë e lartë, rrisin shfaqjen e dhimbjeve të kokës.
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“Nxehtësia shton efektet inflamatore që mund të zgjasin migrenën,” thotë Feinstein. “Për më tepër, njerëzit mund të jenë të dehidratuar, gjë që ul aftësinë e tyre për të punuar për të luftuar migrenën.”
Feinstein u sugjeron njerëzve me migrenë, pavarësisht nëse është përkeqësuar nga nxehtësia apo jo, të punojnë për një kohë të gjatë me një neurolog ose profesionist tjetër të kujdesit shëndetësor për të minimizuar sulmet dhe për të gjetur lehtësim kur ato ndodhin.