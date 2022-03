Pse është më mirë të ushtroheni në mëngjes

Të gjithë janë dakord se mëngjesi është koha më e mirë për të ushtruar. Natyrisht, është mirë që të koordinoni stërvitjen me orarin tuaj sepse është gjithashtu mirë të ushtroheni në mbrëmje sesa të anashkaloni stërvitjen fare.

Por fillimi i një dite me stërvitje ka përfitime të pamohueshme shëndetësore. Më poshtë janë renditur disa arsye shkencore për të bërë stërvitje në mëngjes. Vendoseni alarmin herët dhe niseni ditën sa më mirë.

Zgjedhje më të shëndetshme gjatë gjithë ditës

Kur të filloni të punoni me shëndetin, do të përpiqeni ta ruani atë shëndet”, shpjegon trajneri Zack Daley. Kur kryeni me krenari stërvitjen në mëngjes, nuk do të dëshironi të prishni rezultatet duke ngrënë donuts për mëngjes apo jo? Në vend të kësaj, përpiquni të ngjisni shkallët për në zyrë. Të gjitha këto veprime kontribuojnë në shëndetin tuaj.

Redukton presionin e gjakut

Njerëzit me presion të lartë të gjakut shpesh kanë nevojë për ilaçe për të kontrolluar këtë gjendje. Por ndryshimet e stilit të jetesës – si ushtrimet në mëngjes – mund të ndihmojnë. Një studim tregoi se ata që ushtroheshin në mëngjes ulnin presionin e gjakut pas stërvitjes me 10%.

Humor më i mirë

“Ushtrimi rrit nivelet e endorfinës, që në thelb është një qetësues natyral për trupin”, thotë Catherine (KG) Gundling, një trajnere. “Nëse truri juaj merr atë dozë endorfine në mëngjes herët, dita juaj do të fillojë me optimizëm dhe do të jeni më pak të prirur ndaj stresit dhe ankthit.”