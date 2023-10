Publikohet lista e vendeve më të sigurta në botë, Maqedonia e Veriut në vendin e 38-të

Është publikuar lista e vendeve më të sigurta në botë për vitin 2023. Në këtë listë Maqedonia e Veriut ndodhet në vendi e 38-të.

Vendi më i sigurt në botë për vitin 2023 është Islanda, ky vend i Evropës Veriore ka kryesuar këtë listë çdo vit që nga viti 2008. Danimarka është vendi i dytë në këtë listë pjesërisht për shkak të nivelit të ulët të korrupsionit qeveritar, dhe e treta është Irlanda, e cila u hodh me pesë vende në krahasim me vitin e kaluar.

Sa i përket shteteve të Ballkanit, në listë më lart është Sllovenia në vendin e 8-të, Kroacia është në vendin e 14-të dhe bullgaria në vendin e 30. Më poshtë shtetit të Maqedonisë në listë vijojnë, Shqipëria në vendin e 40-të, Mali i Zi në vendin e 45-së, Greqia 60, Bosnja dhe Hercegovina (61), Serbia (65) dhe Kosova në vendin e 70-të.

Në anën tjetër të listës janë vendet e shkatërruara nga lufta, me dhunë të përhapur dhe paqëndrueshmëri politike, duke i bërë ato mjaft të pasigurta. Afganistani, Jemeni, Siria, Rusia dhe Sudani i Jugut janë ndër vendet më të pasigurta.

Indeksi Global i Paqes (GPI) i ka renditur vendet në një gamë të gjerë faktorësh, nga nivelet e dhunës dhe krimit te terrorizmi dhe konflikteve ndërkombëtare. Ky raport paraqet analizën më gjithëpërfshirëse të tendencave të paqes, vlerës ekonomike dhe zhvillimit të paqes në shoqëri.