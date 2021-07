Publikohet orari i garave për sportistët kosovarë në “Tokio 2020”

Komiteti Olimpik i Kosovës e ka publikuar orarin e garave për sportistët kosovarë të cilët do të paraqiten në Lojërat Olimpike “Tokio 2020”. Olimpiada do të mbahet prej 23 korrikut deri me 8 gusht në Tokio të Japonisë.Kosova do të marrë pjesë me 11 sportistët, ku pesë prej tyre janë nga sporti i xhudos.

Xhudistja Distria Krasniqi është e para që do të garojë në “Tokio 2020” prej sportistëve kosovarë. Krasniqi do të debutoi me 24 korrik në ora 04:00 të mëngjesit me kohën tonë. Kampionia Olimpike, Majlinda Kelmendi do të paraqitet me 24 korrik në ora 04:00 të mëngjesit. Në po të njëjtën ditë do të garojnë edhe notarja Eda Zeqiri (02:00 e mëngjesit) dhe shenjëtari Drilon Ibrahimi (02:00 e mëngjesit).