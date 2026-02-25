Punonjësit e hekurudhave belge në grevë të re më 9-11 mars

Sindikata ACOD Spoor ka bërë të ditur se punonjësit e hekurudhave belge do të mbajnë një grevë të re më 9-11 mars, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi VRT, njoftimi për grevë përfshin të gjithë punonjësit e Hekurudhave Belge dhe filialeve të tyre, duke u zbatuar në të gjithë rrjetin dhe në të gjitha zyrat e NMBS, Infrabel dhe HR Rail.
Në fund të muajit të kaluar, stafi hekurudhor kishte zhvilluar tashmë një grevë pesëditore.
Që nga janari 2025, numri total i ditëve të grevës në Belgjikë ka arritur në një muaj.
Sindikatat po protestojnë, ndër të tjera, kundër planeve të qeverisë për t’i dhënë fund emërimeve të përhershme në hekurudha, si dhe ndaj masave që prekin të drejtat pensionale të punonjësve.
Një demonstratë kombëtare është planifikuar gjithashtu në Bruksel më 12 mars.