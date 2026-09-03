Putin, Trump dhe Xi në të njëjtën tavolinë?

Kremlini zbulon se ku mund të zhvillohet takimi historik
Këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov, tha të martën se Presidenti rus Vladimir Putin, Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe Presidenti kinez Xi Jinping mund të zhvillojnë një takim trepalësh në samitin e ardhshëm të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) në nëntor.
I pyetur në televizionin shtetëror për mundësinë e një takimi të tillë, Ushakov tha: “Kjo çështje është diskutuar, po.”
Ai tha se të tre udhëheqësit pritej të merrnin pjesë në samit, duke shtuar: “Nëse ajo që u tha bëhet e vërtetë, të tre do të jenë në gjendje të takohen.”
Ushakov po fliste nga kryeqyteti kirgiz, Bishkek, ku Putin dhe Xi po merrnin pjesë në një takim të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait.
Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë anëtare të APEC, e cila mbledh 21 vende. Samiti i ardhshëm i liderëve do të mbahet në Shenzhen të Kinës, më 18 dhe 19 nëntor.
“Në këtë kohë, nuk kemi asnjë njoftim në lidhje me mbërritjen e Presidentit Trump në APEC”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly. /tesheshi