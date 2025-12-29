Putini ndalon zbatimin e vendimeve të gjykatave të huaja në Rusi

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin nënshkroi sot disa ligje, përfshirë një që refuzon zbatimin e vendimeve të gjykatave të huaja dhe një tjetër që zgjeron autoritetin e gjykatave ushtarake mbi ushtarakët jo-qytetarë, transmeton Anadolu.
Ligjet u nënshkruan si pjesë e një pakete prej më shumë se një duzine aktesh legjislative, shumë prej të cilave lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare dhe konfliktin në Ukrainë. Të gjitha u publikuan në portalin zyrtar të qeverisë.
Ndryshimet në ligjin e Sistemit Gjyqësor të Federatës Ruse ndalojnë zbatimin e vendimeve të gjykatave penale të huaja dhe vendimeve të organeve gjyqësore ndërkombëtare, përveç nëse bazohen në një traktat rus ose një rezolutë detyruese të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Ndryshime të veçanta u japin gjykatave ushtarake autoritetin për të gjykuar ushtarakët pa shtetësi dhe qytetarët e huaj për krime të kryera gjatë shërbimit ushtarak, stërvitjes ose pjesëmarrjes në formacione vullnetare. Ndryshimet vijnë pas rregullimeve të fundit të politikave që lejojnë individët pa shtetësi të regjistrohen në forcat e armatosura ruse.
Në sferën ekonomike, presidenti rus nënshkroi një ligj që ratifikon marrëveshje të përkohshme tregtare midis Bashkimit Ekonomik Euroaziatik, shteteve të tij anëtare dhe Mongolisë. Marrëveshja parashikon liberalizimin e tregtisë së mallrave të caktuara, me një vëllim vjetor tregtar të vlerësuar në 2.3 miliardë dollarë.
Putini nënshkroi një ligj që përcakton 19 prillin si datë të re kombëtare përkujtimore – Ditën e Përkujtimit për Viktimat e Gjenocidit të Popullit Sovjetik dhe një ligj tjetër që zyrtarizon përfshirjen e kryqeve në stemën e Rusisë, duke simbolizuar besimin e krishterë ortodoks të shumicës së popullsisë së vendit.