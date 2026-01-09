PZAP hedh poshtë si të pasafatshme ankesën e PDK-së për votat nga diaspora

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka hedhur poshtë si të pasafatshme ankesën e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila kërkoi anulimin e fletëvotimeve të pranuara me postë pas datës 29 dhjetor 2025.
Paneli i përbërë nga gjyqtarët Kujtim Pasuli, Hidajete Gashi Alaj dhe Skender Çoçaj, konstatoi se ankesa është parashtruar jashtë afatit ligjor prej 48 orësh.
Sipas PZAP shkelja e supozuar ka ndodhur më datat 2 dhe 5 janar 2026 (kur janë tërhequr pakot), derisa ankesa në PZAP është dorëzuar më 8 janar 2026. Për pasojë, paneli e hodhi ankesën pa e shqyrtuar bazueshmërinë e saj lëndore.
PDK kishte pretenduar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka shkelur Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme duke numëruar fletëvotime që kanë arritur në kutitë postare më 2 dhe 5 janar 2026.
Në përgjigjen e saj, KQZ-ja u mbrojt duke argumentuar se ndryshimi i afateve ishte i domosdoshëm për të garantuar të drejtën e votës për diasporën, për shkak të festave të fundvitit dhe vonesave postare; Dështimit të kontraktimit të operatorit ekonomik për shërbime postare në kohë dhe faktit që në disa shtete (si Zvicra), data 29 dhjetor nuk ishte ditë pune.
KQZ theksoi se ky vendim ishte marrë me votat e të gjithë anëtarëve dhe ishte bazuar në ligjin që i lejon KQZ-së të ndryshojë afatet në rrethana të zgjedhjeve të parakohshme.
Tani Partia Demokratike e Kosovës ka të drejtë të ankohet kundër vendimit të PZAP në Gjykatën Supreme të Kosovës brenda 48 orëve nga momenti i pranimit të vendimit.