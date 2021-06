Qershia e lidhur me zemrën

Mbretëresha e pranverës është padyshim qershia: një frut i vogël me një formë të rrumbullakosur, e tultë, lëkurë të kuqe dhe një shije veçanërisht të sheqerosur.

Duke folur botanikisht, qershia i përket familjes Rosaceae, e cila gjithashtu përfshin fruta të tjerë si pjeshkë, kumbulla dhe kajsi, shkruan pazienti.it.

Qershitë ndahen në dy kategori të gjera: qershi të ëmbla (Prunus avium), që janë ato më të zakonshmet me një lëkurë të kuqe dhe qershitë që janë të hidhura.

Pavarësisht nga madhësia, qershitë përfaqësojnë një burim të mirëqenies.

Zemra: Falë pranisë së antioksidantëve të fuqishëm, qershitë një ilaç i vërtetë për shëndetin e zemrës.

Lëndët ushqyese dhe mineralet prej të cilave janë bërë përfaqësojnë kardiombrojtës efektivë, pasi ato lejojnë të mbajnë rrahjet e zemrës të qëndrueshme, me një ulje të dukshme të atakut kardiak.

Ato ndihmojnë në uljen e niveleve të presionit të gjakut.

Sistemi imunitar: falë përqendrimit të lartë të vitaminës C, karotenoideve dhe flavonoideve, qershitë janë një mbrojtës i shkëlqyeshëm kundër infeksioneve bakteriale, infeksioneve virale, etheve dhe ftohjeve.

Zorrët: fibrat dietike të pranishme në to parandalojnë dukuritë e kapsllëkut, acidet përkundrazi favorizojnë tretjen dhe vitaminat lejojnë thithjen korrekte të lëndëve ushqyese.

Sistemi nervor: flavonoidet dhe karotenoidet përmirësojnë aktivitetin e trurit dhe në veçanti kujtesën.

Lëkura: prania e vitaminave A dhe C në qershi është një maskë natyrore bukurie për lëkurën, stimulon prodhimin e kolagjenit, jo për asgjë tjetër në treg janë veçanërisht të njohura kremrat e trupit bazuar në qershi.

Sytë: Antioksidantët, me të cilët qershitë janë të pasura, luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e syve, duke i mbrojtur ato nga procesi i plakjes, infeksioneve dhe thatësisë.

Sistemi muskulor: i pasur me fibra, magnez dhe vitaminë C, ato janë një kurë e shkëlqyeshme për shërimin e muskujve pas ushtrimeve intensive. Nuk është rastësi që suplementet dhe lëngjet me bazë qershie po bëhen gjithnjë e më të popullarizuara.

Ndihmojnë në mbajtjen konstante të niveleve të kolesterolit në gjak, sheqeri prej të cilit janë bërë përmban levulozë, e cila nuk ka kundërindikacione të veçanta, prandaj janë një frut veçanërisht i përshtatshëm për ata që vuajnë nga diabeti.

Ata kanë një indeks të lartë të ngopjes dhe një vlerë të ulët kalorifike, të shkëlqyeshëm për ata që kanë nevojë të humbin peshë. Ato përmbajnë vitaminë K, e cila është e dobishme për mpiksjen e duhur të gjakut.