Qeveria ndërhyn më së fundi te çmimi i çmendur i naftës

Tej zhvillimeve në Lindjen e Mesme, Shqipëria ka në tjetër veçori
Me anë të të ashtuquajturit Bord i Transparencës, nafta do të tregtohet me pakicë jo më shumë se 219 lekë/litër dhe me shumicë jo më shumë se 207 lekë/litër, ndërsa benzina do të shitet me pakicë jo më shumë se 195 lekë/litër dhe me shumicë jo më shumë se 183 lekë/litër.
Çmimet hynë në fuqi më 19 shtator, në orën 16:00, dhe do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit.
Rritja, si kudo në botë, edhe pse po vjen për shkak të zhvillimeve dramatike në Lindjen e Mesme, në Shqipëri ajo ka përmasën edhe të çmimit më të shtrenjtë në kushte normale të naftës, ku janë përfshirë një morri taksash. /tesheshi