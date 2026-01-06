Qualcomm njofton Snapdragon X2 Plus për laptopë më të lirë

Qualcomm prezanton Snapdragon X2 Plus, një opsion më të përballueshëm për laptopët Windows on Arm, pas Snapdragon X2 Elite dhe X2 Elite Extreme të shtatorit.
X2 Plus vjen me CPU-n e gjeneratës së tretë Oryon dhe një NPU me 80 TOPS, i prodhuar me proces 3nm.
Ka dy versione: një me 10 bërthama dhe 34MB cache me frekuencë maksimale 4GHz, dhe një me 6 bërthama dhe 22MB cache, po me të njëjtën frekuencë maksimale.
Të dy përdorin GPU-në X2-45, por versioni 10-bërthamësh ka 1.7GHz, ndërsa 6-bërthamëshi 900MHz.
Qualcomm premton performancë të pandërprerë edhe gjatë përdorimit me bateri dhe “jetëgjatësi disa-ditore” të baterisë, me mbështetje për RAM LPDDR5X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G opsional dhe deri në 128GB RAM.
Snapdragon X2 Plus ofron deri në 35% performancë më të shpejtë të CPU-së me bërthamë të vetme krahasuar me X Plus, duke konsumuar 43% energji më pak.
Laptopët e parë me këtë çip pritet të dalin në treg deri në fund të qershorit.