Radioja në Gaza rifillon transmetimin pas shkatërrimit

Një radio në Gaza ka rifilluar transmetimin nga rrënojat e godinës së bombarduar, duke sfiduar shkatërrimin e shkaktuar gjatë luftës izraelite në Rripi i Gazës.
Gjatë konfliktit, 23 stacione radiofonike u shkatërruan, ndërsa disa gazetarë humbën jetën dhe furnizimi me energji elektrike u ndërpre në pjesë të mëdha të territorit. Tani, radioja Zaman FM është rikthyer në valët e transmetimit, duke operuar nga një studio e improvizuar me pajisje të shpëtuara nga rrënojat.
Stacioni përballet me sfida të mëdha, përfshirë ndërprerje të shpeshta të energjisë dhe mungesë të pajisjeve thelbësore. Megjithatë, ai vazhdon të transmetojë lajme dhe programe për palestinezët e zhvendosur, të cilët jetojnë në tenda dhe strehimore, në kushte ku rrjetet e tjera të komunikimit janë ndërprerë vazhdimisht.
Raportimi është realizuar nga Gaza City. /mesazhi