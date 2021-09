Rama jep lajmin e mirë për shqiptaret e Kosovës që fituan medalje të arta në lojërat olimpike

Kryeministri Edi Rama ka dhënë lajmin e mirë për dy shqiptaret nga Kosova, fituese të medaljeve të arta në lojërat olimpike, “Tokio 2020”, Distrie Krasniqi dhe Nora Gjakova.

Rama tha se kampionet olimpike kanë shprehur dëshirën të jenë pjesë e FA shqiptare, ndërsa shtoi se nga Ministria e Mbrojtjes do të nisë puna për krijimin e një njësie speciale të kampioneve, në mënyrë që të përfitojnë një status të veçantë për gjithë jetën.

“Një tjetër vendim është përfshirja në strukturat e FA të dy fitueseve të medaljeve të arta shqiptaret nga Kosova Distrie Krasniqi dhe Nora Gjakova që kanë arritur diçka që është e jashtëzakonshme dhe kanë shprehur dëshirën që i bashkohen FA të Shqipërisë. Me ministrin jemi duke punuar që me FA të krijohet një njësi speciale e kampionëve që meritojnë të trajtohen për gjithë jetën me një status të veçantë dhe në shembujt e vendeve të tjera kampionëve ua jep përfshirja në FA dhe të jenë aty shembull rrezatues dhe mentorët e të rinjve në uniformë”, ka thënë Rama.