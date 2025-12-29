Rama uron Kurtin për fitoren në Zgjedhjet e Jashtëzakonshme

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka uruar kreu e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, pas fitores së tij në Zgjedhjet e Jashtëzakonshme Parlamentare.
Në një postim në rrjetin social X, Rama e ka cilësuar rezultatin si domethënës dhe ka shprehur shpresën që mandati i konfirmuar nga qytetarët e Kosovës të shndërrohet në një periudhë suksesi për vendin.
“E kam uruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroj që mandati i konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin e për partinë e tij të kthehet në sukses e në mbarësi për Kosovën, si edhe për marrëdhënien vëllazërore mes dy shteteve tona. Gëzuar”, ka shkruar Rama.
Ky urim nga kreu i qeverisë shqiptare vjen në një moment kur Kosova është rikthyer në një proces politik të qartë pas Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme, duke i dhënë mundësinë Kurtit të formojë qeverinë dhe të avancojë agjendën e re qeverisëse.
Rama ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet dy vendeve dhe ka shprehur përkushtimin për të forcuar më tej marrëdhëniet dypalëshe dhe dialogun rajonal. Urimi i tij shërben edhe si sinjal për mbështetjen e stabilitetit dhe zhvillimit demokratik në rajon