Range Rover Evoque do të bëhet një automjet elektrik ‘radikal’ në vitin 2027

Range Rover Evoque do të ‘rishpiket’ për gjeneratën e tij të tretë me energji elektrike kur të mbërrijë në fund të kësaj dekade, si pjesa e fundit në një linjë të rishikuar të Range Rover.
Evoque i ri do të mbështetet nga Arkitektura Modulare e Elektrifikuar (EMA) e JLR, e cila do të debutojë nën Range Rover Velar të ri vitin e ardhshëm.
Ashtu si shoku i tij më i madh, Evoque i gjeneratës së ardhshme pritet të dalë në shitje fillimisht si një automjet elektrik – një veprim që shihet si jetik për ta mbajtur emrin gjallë edhe në dekadën e ardhshme dhe më tej.
Megjithatë, ndërsa Velar do t’i nënshtrohet një ripozicionimi radikal, Evoque do të mbetet si pika hyrëse në linjën e Range Rover, duke pasur parasysh popullaritetin e tij me blerësit.
Kjo është veçanërisht e vërtetë në Mbretërinë e Bashkuar, ku ka qenë modeli më i shitur i JLR këtë dekadë, duke përbërë 40% të të gjitha shitjeve të Range Rover.
Një Evoque elektrik u përmend për herë të parë në strategjinë radikale Reimagine të JLR në vitin 2021.
Megjithatë, automjeti i ri elektrik nuk pritet të dalë të paktën në fund të vitit 2027, me dërgesat që ka të ngjarë të fillojnë një vit më vonë – një dekadë pasi u lançua modeli aktual.
Ardhja e tij do të kurorëzojë një periudhë të ngjeshur ripërtëritjeje për markën, me Range Rover Electric që pritet të dalë në gjysmën e parë të vitit 2026, Velar-in e ri menjëherë pas dhe Range Rover Sport EV në fillim të vitit 2027.
Evoque i ri do të ridizajnohet plotësisht nga poshtë krahasuar me makinën që zëvendëson.
Ai do të ndajë bazat e tij të reja EMA jo vetëm me Velar, por edhe me ‘Defender Sport’ të ardhshëm dhe të tre do të prodhohen në fabrikën e JLR në Halewood në Merseyside, ku ndërtohet Evoque aktual.
Arkitektura e skateboard-it 800V është projektuar me energjinë elektrike si fokusin e saj kryesor.
Do të përdorë motorë të ndërtuar brenda kompanisë dhe bateri nga fabrika e baterive Agratas e kompanisë mëmë Tata në Somerset, e cila është planifikuar të hapet në vitin 2027 pas fillimit të punimeve këtë verë.
Detajet specifike të sistemit të fuqisë për Evoque elektrik janë ende të fshehta, por duke pasur parasysh se rivalët si Mercedes-Benz GLA EV i ri pritet të ofrojnë më shumë se 450 milje autonomi, Evoque i ri do të duhet të jetë konkurrues me këtë.
Kohëzgjatja e shpejtë e karikimit do të jetë e disponueshme falë sistemit 800V të EMA-s.
Është e mundur që Evoque i ri dhe makina të tjera të bazuara në EMA mund të pajisen gjithashtu me sisteme transmetimi me djegie të elektrizuar për të rritur atraktivitetin, duke pasur parasysh vendimin e JLR vitin e kaluar për të rritur prodhimin hibrid plug-in mes ngadalësimit global të interesit për automjetet elektrike dhe një rritjeje “të habitshme” të kërkesës për PHEV.
Në të vërtetë, JLR ka thënë më parë se EMA është projektuar për të akomoduar një njësi zgjeruese të autonomisë, megjithëse me një motor të vogël benzine.
Vendimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar në fillim të këtij viti, për të zgjatur shitjen e të gjitha makinave të reja hibride nga viti 2030 deri në vitin 2035 ka të ngjarë të merret në konsideratë në çdo vendim.
Nëse kjo qasje konsiderohet shumë e kushtueshme, JLR mund të prodhojë vetëm Evoque EV të gjeneratës së tretë, ndërsa njëkohësisht të përditësojë modelin aktual të gjeneratës së dytë për ta mbajtur në shitje si opsionin e djegies së markës.
Evoque i sotëm shitet me benzinë me hibrid të butë, naftë me hibrid të butë dhe opsione hibride plug-in. Një strategji e ngjashme po përdoret nga Porsche për Cayenne EV të ardhshëm dhe nga Mercedes për një gamë modelesh të reja, duke përfshirë GLC EQ dhe E-Class EQ.
Megjithatë, kjo do të shënonte një ndryshim strategjie nga Range Rover Electric dhe Range Rover Sport Electric, të cilat tregtohen si variante të reja të gjeneratës ekzistuese.
Ndërsa bazat e tij janë vendosur për një rishikim rrënjësor, dizajni i Evoque ndoshta do të jetë më shumë një evolucion i atij të sotëm. Një qasje e tillë do të pasqyronte përparimin e parë kur u lançua modeli i gjeneratës së dytë në vitin 2018.
Megjithatë, prezantimi i platformës EMA për skateboard mund të ndryshojë dimensionet e modelit, sugjeroi më parë ish-CEO Thierry Bolloré.
Francezi tha se EMA do të “sillte një përpjesëtim dhe aftësi unike në makinat që do të prodhojmë”.
Kjo është shumë e vërtetë për Velar-in e ri, dhe modelet e testimit sugjerojnë se do të ketë një formë të re karrocerie që i përshtatet zhanrit dhe potencialisht një rresht të tretë ulësesh. Sidoqoftë, mbetet për t’u parë se çfarë do të thotë kjo për Evoque-un.
Nuk ka dyshim se EMA do të rrisë hapësirën e kabinës të ofruar nga Evoque-u i ri, falë dizajnit të dyshemesë së sheshtë të platformës.
Kjo ka të ngjarë të përkthehet në më shumë hapësirë për pasagjerët e pasmë dhe pak më shumë hapësirë në bagazh, i cili aktualisht ka 591 litra kapacitet – tashmë ndër më të mirët në klasën e tij.
Pritet që pjesa e brendshme të vazhdojë të ketë materiale luksoze dhe të miratojë një plan urbanistik minimalist, të përqendruar në teknologji.
Arkitektura 800V e EMA-s do të thotë që asistenca e shoferit dhe përparimet në lidhjen në cloud do të jenë gjithashtu të mundshme, në përputhje me atë që ofrohet tashmë nga rivalët e Audi, BMW dhe Mercedes.