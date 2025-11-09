Reali barazon me Vallecanon

Kundërshtari i Dritës më 18 dhjetor, në ndeshjen e fundit të fazës së ligës në Ligën e Konferencës, Rayo Vallecano, e ka ndalur Real Madridin, liderin e La Ligas së Spanjës.
Rayo Vallecano dhe Real Madridi të dielën në “Campo de Futbol de Vallecas” në Madrid, barazuan pa gola në ndeshjen e xhiros së 12-të të elitës spanjolle.
Në këtë stadium do të luhet edhe ndeshja Rayo Vallecano – Drita.
Mundësitë më të mira për shënim te Real Madridi i patën në pjesën e parë Vinicius Junior e Raul Asencio, ndërsa në pjesën e dytë te vendësit rrezikuan Jorge de Frutos e Alvaro Garcia. Por, gola nuk pati dhe të dyja ekipet fituan nga një pikë.
Real Madridi mbetet lider me 31 pikë, ndërsa Vallecano tani ka 15 pikë në mesin e tabelës.